Не хватает кадров: почему в Абхазии задерживается рассмотрение анкет на загранпаспорт

Прием граждан, желающих обменять загранпаспорт России сроком действия на пять лет, осуществляется в консульском отделе посольства России в Абхазии по предварительной записи.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Задержка с обработкой и рассмотрением заявлений на обмен российского загранпаспорта связана с нехваткой кадров в консульском отделе посольства России в Абхазии, сообщили Sputnik в пресс-службе посольства.

"Обращаем внимание, что консульский отдел посольства, в котором работают лишь три дипломата, в текущем году функционирует на пределе своей пропускной способности. Это связано с вынужденным прекращением приема посетителей на полтора месяца из-за пандемии коронавируса, а также с очередным пиком обращений за обменом заграничных паспортов, который происходит примерно каждые пять лет. Несмотря на это, лица преклонного возраста и инвалиды, как и ранее, обслуживаются в индивидуальном порядке. Сотрудники консульского отдела выдают и принимают документы у таких граждан вне очереди прямо на улице или посещают их по месту жительства", - говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Facebook.

По словам Фаины Герман, руководителя консультационного пункта по оформлению загранпаспортов и гражданства России при Кабинете министров Республики Абхазия (расположен по улице Званба, 9 в Сухуме), у граждан Абхазии, которые приходят на подачу документов на обмен российского загранпаспорта с талонами на сентябрь, берут документы, делают их ксерокопии и объясняют, что готовые анкеты для замены паспорта можно будет забрать ближе к декабрю.

В день получения анкеты можно будет и оплатить госпошлину, после чего обратиться в консульство. Анкету невозможно получить в сентябре, так как в день ее подачи в консульский отдел, срок ее действия может истечь или может измениться сумма госпошлины.

"Возмущаются лишь единицы, когда людям объясняешь, что в декабре вся процедура произойдет в один день, то они входят в положение. Мы пытаемся облегчить жизнь людям как можем", - добавила она.

Без задержки и ожидания анкету для подачи в консульство могут получить лица старше 75 лет, граждане, которым загранпаспорт необходим для выезда по медпоказаниям, а также студенты, обучающиеся за пределами Абхазии.

Госпошлина на оформление российского загранпаспорта сроком на пять лет составляет 2450 рублей.

Для обмена просроченного российского загранпаспорта сроком на пять лет, можно обратиться в консультационный пункт, где будет выдан талон с датой подачи необходимых документов.

Для обмена загранпаспорта в день, указанный в выданном талоне необходимо иметь при себе:

сам паспорт

абхазский внутренний паспорт с пропиской

свидетельство о рождении

свидетельство о браке (в случае изменения фамилии)

четыре фотографии 3,5X4,5

После подачи всех документов, сотрудники консультационного бюро оформляют специальную анкету, которую также можно самостоятельно оформить на странице консульского департамента МИДа России.

После оплаты госпошлины в кассе бюро с анкетой необходимо обратиться в консульский отдел посольства России в Абхазии. Срок оформления заграничного паспорта в консульском отделе посольства в соответствии с административным регламентом составляет до трех месяцев с момента подачи заявления.

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