Не хватает кадров: почему в Абхазии задерживается рассмотрение анкет на загранпаспорт

СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Задержка с обработкой и рассмотрением заявлений на обмен российского загранпаспорта связана с нехваткой кадров в консульском отделе посольства России в Абхазии, сообщили Sputnik в пресс-службе посольства.
"Обращаем внимание, что консульский отдел посольства, в котором работают лишь три дипломата, в текущем году функционирует на пределе своей пропускной способности. Это связано с вынужденным прекращением приема посетителей на полтора месяца из-за пандемии коронавируса, а также с очередным пиком обращений за обменом заграничных паспортов, который происходит примерно каждые пять лет. Несмотря на это, лица преклонного возраста и инвалиды, как и ранее, обслуживаются в индивидуальном порядке. Сотрудники консульского отдела выдают и принимают документы у таких граждан вне очереди прямо на улице или посещают их по месту жительства", - говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Facebook.
По словам Фаины Герман, руководителя консультационного пункта по оформлению загранпаспортов и гражданства России при Кабинете министров Республики Абхазия (расположен по улице Званба, 9 в Сухуме), у граждан Абхазии, которые приходят на подачу документов на обмен российского загранпаспорта с талонами на сентябрь, берут документы, делают их ксерокопии и объясняют, что готовые анкеты для замены паспорта можно будет забрать ближе к декабрю.
В день получения анкеты можно будет и оплатить госпошлину, после чего обратиться в консульство. Анкету невозможно получить в сентябре, так как в день ее подачи в консульский отдел, срок ее действия может истечь или может измениться сумма госпошлины.
"Возмущаются лишь единицы, когда людям объясняешь, что в декабре вся процедура произойдет в один день, то они входят в положение. Мы пытаемся облегчить жизнь людям как можем", - добавила она.
Без задержки и ожидания анкету для подачи в консульство могут получить лица старше 75 лет, граждане, которым загранпаспорт необходим для выезда по медпоказаниям, а также студенты, обучающиеся за пределами Абхазии.
Госпошлина на оформление российского загранпаспорта сроком на пять лет составляет 2450 рублей.
Для обмена просроченного российского загранпаспорта сроком на пять лет, можно обратиться в консультационный пункт, где будет выдан талон с датой подачи необходимых документов.
Для обмена загранпаспорта в день, указанный в выданном талоне необходимо иметь при себе:
- сам паспорт
- абхазский внутренний паспорт с пропиской
- свидетельство о рождении
- свидетельство о браке (в случае изменения фамилии)
- четыре фотографии 3,5X4,5
После подачи всех документов, сотрудники консультационного бюро оформляют специальную анкету, которую также можно самостоятельно оформить на странице консульского департамента МИДа России.
После оплаты госпошлины в кассе бюро с анкетой необходимо обратиться в консульский отдел посольства России в Абхазии. Срок оформления заграничного паспорта в консульском отделе посольства в соответствии с административным регламентом составляет до трех месяцев с момента подачи заявления.
Читайте также:
- Консульский отдел посольства России в Абхазии изменил правила приема посетителей
-
Консультационные пункты по обмену загранпаспортов России заработают в районах Абхазии