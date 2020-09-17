"Не намерен врать населению": Аслан Бжания о майнинге, экономике и электроэнергии

Президент Абхазии Аслан Бжания обозначил свою позицию по таким проблемам, как майнинг, неуплата счетов за электроэнергию, экспорт ореха и мандаринов и другим экономическим вопросам, а также о том, почему власти должны "называть вещи своими именами", выступая на заседании актива Очамчырского района.

Истинное положение дел

Президент Абхазии заявил, что для него очень важно "еще раз подтвердить истинное положение дел."

"Очень важно, чтобы у нас была объективная картина, поэтому вещи надо будет называть своими именами", - сказал Бжания.

После этого он привел в пример абхазскую поговорку – "кто скрывал свою заразу, у того мать умерла".

"Я говорю в таком тоне не потому, что хочется ругать всех подряд, просто надо говорить все как есть: мы помогаем чем можем, а что не в наших силах - тоже говорим в открытую", - заметил президент.

Глава государства обратил внимание на то, что государственные служащие не должны себе позволять дезинформировать руководство страны.

"Вещи надо называть своими именами. Такие встречи будут проходить в каждом районе, чтобы иметь объективную картину по стране в целом. Мы находимся в условиях кризиса, он какое-то время будет усугубляться, и экономическая ситуация из-за пандемии будет только ухудшаться, поэтому я от вас требую, чтобы вы говорили мне правду", - подчеркнул он.

Отложенных денег нет

Бжания отметил, что так как Абхазия - туристическая страна, временное закрытие границы дало возможность республике более четко понять свои возможности.

"Подушки безопасности в нашей стране нет, отложенных денег нет, мы эти деньги не накопили. Я не хочу ни на кого кивать, называть чьи-либо имена. Но такое хозяйство мы сегодня приняли. Я сожалею, что политический цикл в республике – от выборов к выборам", - сказал он.

Далее он привел для сравнения пример состояния экономики, макроэкономических показателей, которые были пять-шесть лет назад, до выборов в 2014 году.

"Если заработная плата на конец 2014 года была 9 895 рублей, это было 260 долларов, зарплата на конец 2019 года – 10 535 рублей, или 168 долларов. Рост зарплаты за пять лет составил 11%, а инфляция – 38%. Если величина среднемесячного прожиточного минимума на одного человека была 5 069 рублей в 2014 году, то по итогам 2019 года – это 6 979 рублей, то есть 38%. И это минимальный набор продуктов питания, который необходим человеку, чтобы физически выжить. Вот такая у нас картина – то есть мы не выросли, мы не стали за последние пять лет жить богаче и лучше, мы обеднели существенным образом, а наши доходы сократились в целом на жителя на 30%. Количество рабочих мест на начало 2015 года было 42 тысячи, по итогам 2019 года то же самое. За первое полугодие 2020 года количество рабочих мест сократилось на три тысячи, и сегодня у нас всего работает 38 тысяч человек. Это за первое полугодие – с 1 января по 1 июля, и эта тенденция, к сожалению, будет сохраняться", - заключил Аслан Бжания.

Экспорт ореха и мандаринов

Президент рассказал, что власть прекрасно понимает, что благополучие крестьян, занимающихся выращиванием ореха, зависит от экспорта этого продукта.

"Я был одним из тех, кто настаивал на том, что не должно быть экспортной пошлины, установленной абхазскими властями. Ситуация усложнилась в связи с тем, что грузины ввели ограничительные меры. И если раньше наши крестьяне, перенося орех как личный груз, в массовом порядке продавали его в Грузию, то сегодня границу не пересечешь, а значит, ситуация тоже будет усложняться", - отметил он.

Бжания сообщил, что на днях он встречался с главой администрации Галского района, который подготовил пакет предложений по этому вопросу. Ему было рекомендовано обратиться в правительство, чтобы принять наиболее оптимальное решение.

Люди, которые выращивают орех, должны получить максимально возможную оплату за свою продукцию, считает президент.

"Более того, надо будет разъяснить, почему мы действуем именно таким образом – от наших граждан ничего скрывать не надо, они должны иметь объективную картину. Хочу напомнить, что их экспорт через госграницу – это услуга, к которой имеют отношение российские власти. У них есть ввозной НДС, составляющий 20%.

И если правительство установит цену на мандарины хотя бы 20 рублей за килограмм, то как минимум четыре рубля нужно будет оплатить в виде сборов, плюс сертификаты и фитосанитарные требования. Все это будет серьезным образом уменьшено. Но обязательные платежи в любом случае на границе с РФ сохранятся. На этом этапе правительство будет заниматься разработкой антикризисных мер. Работающие в экономическом блоке министры за это будут отвечать своими должностями, и я знаю, что они эту задачу решат. Я в этом абсолютно убежден", - сказал Бжания.

Электрический тупик

Не обошел стороной глава государства и такие темы, как неуплата электроэнергии и неконтролируемый майнинг.

"В республике серьезные долги за потребление электроэнергии. 40 копеек за киловатт-час – это не много. На территории бывшего Советского Союза такой цены нет, но почему мы решили, что наше государство такое богатое и население не должно платить эти 40 копеек? Наша электроэнергия дешевле, чем где-либо в пять-десять раз, но мы и эти 40 копеек не платим. За сотовый телефон платим, за проезд на транспорте платим – не заплатишь – не проедешь, не позвонишь, а за свет не платим", - задался вопросом президент.

Он отметил, что что идет работа по учету и выявлению точек, где установлены майнинговые фермы.

"Скрыть что-либо не получится. Одновременно готовится постановление правительства, там будут обозначены механизмы наиболее оптимальные для того, чтобы этот процесс регулировать. Мы его запрещать не будем, но государство будет регулировать этот процесс должным образом. Это тоже первый этап решения проблем энергетики, но есть и другие проблемы, связанные и с генерацией, и с состоянием наших сетей. Пусть никто не думает, что привести в рабочее состояние электроэнергетическую систему очень легко и просто. У государства таких денег нет", - сказал Аслан Бжания.

Он напомнил, что, будучи депутатом, был в категорической форме против принятого Парламентом закона о майнинге.

"По этому закону запрещено инвестировать и в генерацию, и в распредсети, и в магистральные линии, и в сбыт", - напомнил президент.

"Электроэнергия – это товар, а стоимость электроэнергии у нас копеечная, и мы не можем себе позволить ее увеличить. И поэтому мы оказались в тупике. Эта проблема тоже требует серьезного подхода, и потребуется несколько месяцев – до полугода, чтобы мы имели дорожную карту для решения этой проблемы. Допущено огромное количество ошибок", - резюмировал глава республики.

Меры против кризиса

Аслан Бжания также сообщил, что сейчас правительство страны занимается выработкой антикризисных мер.

"Мы в условиях кризиса, и по тем данным, которые озвучиваются РФ, обуздать пандемию удастся в первом полугодии 2021 года, и только со второго полугодия можно будет думать о каком-либо развитии. Поэтому сегодня говорить об экономическом развитии республики в условиях, когда мы еще не смогли точно просчитать нанесенный нам пандемией экономический ущерб – безответственно! Это будет похоже на те программы, о которых вам рассказывали на протяжении нескольких последних лет – о тех же абхазских пенсиях в 15 тысяч рублей. У нас таких сказок не будет, я не намерен врать своему населению, и стану в полной мере вместе с вами испытывать тяготы и лишения, которые сегодня у нас есть, и вместе с вами их решать", - заключил глава государства.

В работе заседания актива Очамчырского района приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, члены правительства, депутаты Парламента, генеральный прокурор.