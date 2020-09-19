На полигоне Цабал торжественно подняли флаги участников учений "Кавказ-2020"

Отработка боевых тактических действий в рамках стратегического командно-штабного учения пройдет с 21 по 26 сентября.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Торжественная церемония поднятия государственных флагов участников стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020" состоялась на полигоне Цабал, сообщает пресс-служба Южноговоенного округа.

В церемонии открытия приняли участие президент Республики Абхазия Аслан Бжания, командир военной базы Южного военного округа полковник Олег Сеньков, представители силовых структур и МИДа Абхазии.

На учениях будут отработаны вопросы применения мотострелковых подразделений, авиации и ПВО при решении задач борьбы с международным терроризмом.

Особенностью учений в этом году является, то что они проводятся в условиях строгого соблюдения противоэпидемических мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Все участники будут находиться под наблюдением медицинских специалистов.

"Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020" в Абхазии привлечено более 1,5 тысяч человек и задействовано около 400 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация двух стран", - говорится в сообщении.

В ходе учений будут отработаны вопросы применения группировок войск коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

Для отработки совместных действий на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана, всего – до 1 тысячи иностранных военнослужащих.

Всего к учениям "Кавказ-2020" предполагается привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС России).

При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих.

В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Пресс-служба Южного военного округа.

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