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Активная фаза военных учений "Кавказ-2020" пройдет в Абхазии

© Sputnik Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200914/1030940824/Aktivnaya-faza-voennykh-ucheniy-Kavkaz-2020-proydet-v-Abkhazii.html

Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" состоится с 21 по 26 сентября под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил России.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Активная фаза учений "Кавказ-2020" с участием подразделений абхазской армии совместно со служащими седьмой Российской военной базы, состоится в Абхазии с 24 по 25 сентября, рассказал в интервью Sputnik заместитель начальника Генерального штаба Министерства обороны Абхазии Вадим Камкия.

По его словам, в ходе учений Абхазию будут представлять Военно-воздушные силы, подразделения спецназначения и мотострелкового взвода.

"По сценарию учений противник будет поражаться огнем артиллерии и огнем авиации, а также уничтожаться диверсионно-разведывательные группы, незаконные вооруженные формирования и морской десант условного противника", - добавил Камкия.

Учения "Кавказ-2020" пройдут с 21 по 26 сентября под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ – первого замминистра обороны РФ Валерия Герасимова на внутренних полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской". Кроме того, в акваториях Черного и Каспийского морей будут проведены розыгрыши эпизодов действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Всего к учению предполагается привлечь около 80 тысяч человек. На полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Учения пройдут в два этапа. На первом органы военного управления спланируют боевые действия в условной военно-политической обстановке. На втором этапе планируются совместные боевые действия многонациональной группировки войск.

В ходе учения будут отработаны вопросы управления группировками войск в совместных операциях по локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму. В стратегических маневрах примут участие военные Белоруссии, Мьянмы, Ирана, Индии и Пакистана.

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