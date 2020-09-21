Испытание тестом: почему в Сухуме появились очереди на сдачу анализа на COVID-19

Около семидесяти человек собрались утром 21 сентября у Сухумской инфекционной больницы, чтобы сдать анализы на COVID-19.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. С утра у Инфекционной больницы в Сухуме образовалась очередь из желающих провериться на коронавирус, но сделать это удалось не всем. Как рассказала Sputnik главврач медицинского учреждения Мадина Бутба, количество материалов для заборов теста на вирус в Сухумской инфекционной больнице ограничено.

"Инфекционная больница продолжила брать ПЦР-мазки у людей, что касается количества мазков, то нам выдается 20 ПЦР-тестов в день, которые мы должны делать. Кто не успел сдать ПЦР-мазки для последующего тестирования, приходит на следующий день", - отметила она.

По ее словам, ограниченное число тестов поступает в больницу потому, что врачи в бактериологической лаборатории не успевают проводить анализ большего числа мазков.

"Мы можем взять больше ПЦР-мазков, но затем нужно провести анализ в лаборатории, там не успевают делать большое количество тестов, поэтому нам дается ограниченное число", - проинформировала главврач.

Роберт приехал в Сухумскую инфекционную больницу вместе с супругой в восемь часов утра. К этому времени уже был составлен список, в котором семья оказалась на 23-й строчке. У супруги Роберта повышенная температура на протяжении двух дней, после консультации с врачом ее направили в Инфекционную больницу Сухума.

"Нам сказали, что к девяти часам привезут тесты, за это время людей стало больше, список увеличивался. К половине десятого привезли тесты, затем вышла одна из врачей, которая сказала, что тестов всего 20, и предложила вне очереди пропустить детей, инвалидов. Собравшиеся начали возмущаться, говорить, что они не в первый раз пришли. В итоге у двадцати человек взяли анализы, остальные разошлись, очередь до нас не дошла. Тем, кто не сдал анализы, сказали прийти завтра", - рассказал он.

О проблеме высказалась и главный санитарный врач страны Людмила Скорик.

"Тестирование проводится на единственной базе, которая расположена в Республиканской санитарной бактериологической лаборатории. В настоящий период возможности лаборатории ограничены проведением 140-200 исследований в сутки. Невозможно по мановению волшебной палочки сделать 500-1000 исследований на той базе, которая существует в Абхазии в настоящее время", - заметила она.

Людмила Скорик отметила, что во всех лечебных учреждениях Абхазии проводится только забор биологического материала.

"Так вот, эти 200 тестов, которые можно провести на базе лаборатории, разделены на всю республику по определенному лимиту. На город Сухум, на все лечебные учреждения выделено 55 биозаборов, в Инфекционной больнице всего 20. В Сухуме забор биоматериалов проходит в Детской больнице, в Республиканской больнице, в Инфекционной больнице, и везде отпущен свой лимит по забору биоматериалов", - пояснила главный санитарный врач.

Людмила Скорик подчеркнула, что нельзя идти в лечебные учреждения для того, чтобы сдавать анализы по желанию.

"Если вы были на массовом мероприятии и хотите провериться, нужно узнать, был у вас контакт с больным или нет. 14 дней человек должен находиться в полной изоляции, невозможно две недели каждый день сдавать этот анализ. Лаборатория не имеет возможности проверять вас 14 дней подряд, на тот период, когда вы сдали биоматериал и когда он поступит в исследование, может пройти два-три дня, и у вас появится симптоматика. Зачем тогда идти в лечебное учреждение, стоять в очереди, где могут быть зараженные?" - сказала она.

Ранее Минздрав сообщал о том, что создание второй санитарно-бактериологической лаборатории планируется в Гагре или Пицунде, однако пока лаборатория в Сухуме остается единственным местом в республике, где проверяют результаты анализов на коронавирус.

По последним данным оперштаба, в Гудаутской ЦРБ находятся 99 человек, из них 97 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии шесть человек, средней степени тяжести - 14.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.