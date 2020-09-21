Кабмин Абхазии принял постановление о регулировании майнинга

Кабмин запретил ввоз оборудования для майнинга в Абхазию на два месяца и поручил Минэку разработать и представить законопроект о нормативно-правовом определение добычи криптовалют.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Кабинет министров Абхазии принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют, сообщается на сайте Кабмина. Еще одним постановлением "О некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики" Кабмин установил специальный тариф на электричество для майнеров.

Кабинет Министров постановил ввести сроком на шестьдесят календарных дней ограничение на ввоз на территорию республики товаров (вычислительных машин), предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

Министерству экономики Республики Абхазия в срок не более тридцати календарных дней с даты вступления в силу настоящего постановления, в целях нормативно-правового регулирования добычи криптовалют поручено:

разработать и представить законопроект о внесении изменений в законодательство в целях нормативно-правового определения добычи криптовалют, установления понятийного аппарата и отнесения данной деятельности к лицензируемым видам;

разработать и представить проект постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по добыче криптовалют;

утвердить Положение о формировании и ведении Реестра электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), предназначенных и используемых для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

РУП "Черноморэнерго" в срок не более сорока пяти календарных дней с даты вступления в силу настоящего постановления поручается:

по согласованию с Министерством экономики определить параметры допустимой мощности потребления электроэнергии с ограничением общего лимита потребления на операции, связанные с добычей криптовалют, и лимита потребления при присоединении к отдельным составным частям инфраструктуры Единого оператора передающих и распределительных сетей;

по согласованию с Министерством экономики разработать и представить в Кабинет Министров Республики Абхазия типовую форму договора об оказании услуг электроснабжения потребителям электроэнергии, осуществляющим деятельность по добыче криптовалют.

Кроме того, в приложении к постановлению Кабмина также оговорен временный порядок регулирования деятельности по добыче криптовалют.

Как говорится на сайте Кабинета министров, в целях осуществления деятельности по добыче криптовалют на территории Республики Абхазия необходимо соблюдение следующих требований:

лица, осуществляющие деятельность по добыче криптовалют, должны быть зарегистрированы в установленном законодательством Республики Абхазия порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, состоять на учете в налоговых органах, быть зарегистрированными в органах государственной статистики Республики Абхазия и государственных внебюджетных фондах Республики Абхазия;

в срок не позднее 7 ноября 2020 года в целях внесения соответствующих данных в Реестр электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), предназначенных и используемых для осуществления деятельности по добыче криптовалют (далее – Реестр), представить в Министерство экономики Республики Абхазия:

– свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

– свидетельство о постановке на налоговый учет;

– по форме Министерства экономики сведения о технических характеристиках принадлежащего лицу, осуществляющему деятельность по добыче криптовалют, электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), предназначенных для добычи криптовалют;

на основании выданной Министерством экономики выписки, подтверждающей факт внесения в Реестр сведений об электроустановках (вычислительных машинах, вычислительном оборудовании), предназначенных для добычи криптовалют, в срок не позднее 21 ноября 2020 года подать Единому оператору заявление о присоединении к электрическим сетям Единого оператора;

обеспечить наличие и бесперебойное функционирование приборов учета потребленной электроэнергии, оснащенных автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

Единому оператору при выдаче технических условий в целях осуществления технологического присоединения руководствоваться сведениями о мощности электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), указанными в выписке из Реестра. Допускается выдача технических условий на мощность, превышающую сведения, указанные в выписке из Реестра, но не более чем на пять процентов.

Согласно решению Кабмина, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по добыче криптовалют устанавливается тариф в 1 рубль 50 копеек за 1 киловатт-час (с учетом НДС).

При этом, как отмечается в документе, в целях реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия, в отношении майнеров "Кабинет Министров Республики Абхазия вправе на основании мотивированного представления уполномоченного органа в сфере электроэнергетики в случае осуществления перетока электроэнергии из других стран в связи с возникновением дефицита мощности Единого оператора передающих и распределительных сетей или иных технических и технологических проблем электроэнергетической системы: