"Недосягаемые" свидетели: суд продолжил рассмотрение дела о смерти Анзора Тарба

На девятом заседании по этому делу стороны обсудили необходимость присутствия в качестве свидетелей бывших руководителей МВД, также были заслушаны показания медсестры республиканской больницы, в которых всплыл интересный факт.

Гражданин Абхазии Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в здании МВД в ночь на 11 июля 2019 года.

Фигурантами дела о халатности и превышении должностных полномочий являются сотрудники МВД Абхазии Бадри Джикирба, Аслан Чедия, Адгур Аутлев и Виталий Кулов, которые обвиняются в причастности к смерти Тарба.

Важные свидетели

Заседание началось с заявления представителя гособвинения Даура Амичба, который доложил суду, что свидетель по делу об убийстве Анзора Тарба, бывший заместитель министра внутренних дел Казбек Кишмахов, которого ранее ни раз пытались вызвать в суд для дачи показания, находится за пределами Абхазии. В связи с этим Амичба, как и ранее, заявил ходатайство об оглашении показаний Кишмахова без его присутствия.

"По большой вероятности Кишмахов не находится на родине. Ни один человек, с кем мы пытались выйти на связь, не знает его номера телефона и места нахождения", - заявил он.

Адвокаты обвиняемых, как и ранее, не согласились с тем, чтобы показания Кишмахова зачитывались в суде без самого бывшего замглавы МВД.

"Говорить о том, что мы не знаем данных бывшего замминистра внутренних дел – это абсурд. Мы же его не с улицы взяли, это ведь смешно. На процессе должен быть и сам министр, а не те, кто выполнял устные приказания. Я настаиваю, Кишмахов должен быть здесь", - заявил Автандил Чкадуа, представитель потерпевшей, сестры погибшего заключенного Аиды Тарба.

Адвокат одного из обвиняемых Адгура Аутлева Инга Габилая согласилась с тем, что в суде необходимо личное присутствие Кишмахова, так как в показаниях бывшего министра очень много противоречий, которые "только усложняют итак сложную картину расследования". Она также потребовала от прокурора назвать вескую причину, почему Кишмахов не может явиться в суд.

Адвокат же другого обвиняемого сотрудника МВД Аслана Чедия Нино Корсая не согласилась с Габилая и заявила, что не против того, чтобы показания Кишманова зачитали без него.

"Присутствие Кишмахова здесь не устранит никаких противоречий. Он останется на своем, а другие на своем. Его присутствие лишний раз нам докажет, что работа по устранению противоречий в деле не была сделана вовремя", - объяснила она.

Прокурор Амичба заявил ходатайство об изменении порядка представления доказательств от стороны обвинения и попросил перенести допрос и оглашения показаний Кишмахова.

Гособвинение выступило за переход к оглашению письменных и вещественных доказательств, с чем согласилась и сторона защиты. На это Автандил Чкадуа заявил, что против изменения порядка, так как до допроса Кишмахова рано переходить к доказательствам, но судья Инар Кварчия одобрил ходатайство прокурора.

Ситуация вызвала возмущение у потерпевшей Аиды Тарба.

"Как можно не найти целого министра и замминистра, которые угробили человека? Это они убийцы, они давали приказ, но их не хотят находить. Они должны нести ответственность, человек умер", - сказала она.

Автандил Чкадуа заявил ходатайство о вызове бывшего министра внутренних дел Гарри Аршба на процесс.

"Открыто установлено, что министр внутренних дел открыто скрывал это убийство. Руководство МВД умышленно скрывало факт убийства, а никто даже не попытался допросить Гарри Анатольевича", - заявил он.

Адвокат Нино Корсая отметила, что вызывать Аршба так же нецелесообразно, как и Кишмахова, так как он, во-первых, не заявлен в качестве свидетеля, а, во-вторых, не расскажет ничего существенного.

- Вы понимаете, что Гарри Аршба ходил у меня дома и это он давал приказ убить? – ответила адвокату Аида Тарба.

- Я понимаю, но вы считаете, что он об этом скажет в суде?, - парировала адвокат.

- Да, он обязан! Они оба убийцы и должны быть здесь! Я понимаю, что вы хотите, чтобы суд быстрее закончился и разойтись, но такого не будет!, - заключила потерпевшая.

Таинственный пациент

Также в ходе заседания были оглашены письменные показания медсестры приемного отделения травмпункта Республиканской больницы Анжелы Таросян.

По показаниям Таросян, 11 июля 2019 года во время ее дежурства поздно вечером сотрудники милиции привезли в больницу мужчину средних лет. На вопрос медсестры о фамилии пациента, сотрудники назвали "фамилию на "Ч", возможно, и Чакветадзе".

Для чего конкретно привезли мужчину медсестра не поняла, так как в этот момент занималась другим больным, а когда вернулась для записи данных в журнал, сотрудников милиции и пострадавшего уже не было.

Фамилия Чакветадзе уже всплывала в ходе первого судебного заседания по делу Тарба. Как заявлял тогда прокурор, под этой вымышленной фамилией сотрудники милиции доставили в больницу в ночь убийства Тарба другого избитого заключенного - Нугзара Папава, который также обвиняется в причастности к похищению Омара Мерцхулава.