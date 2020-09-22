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Учеба в подарок: Минпросвещения Абхазии запустило акцию помощи школьникам

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Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (122)
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Желающие поддержать акцию "Подари электронную технику школьнику" могут сделать пожертвование на любую сумму или передать исправную компьютерную технику школьникам.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Министерство просвещения и языковой политики запустило благотворительную акцию "Подари электронную технику школьнику". Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Мы хотим подготовиться к тому, что школы, возможно, не смогут сразу в полной мере вернуться к привычной работе и будут совмещать онлайн- и офлайн-форматы. В любом случае весна 2020 показала, что современное образование невозможно, если у школьника нет ноутбука", - отмечается в тексте.

Министерство просвещения и языковой политики напоминает, что в марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19 многие образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение.

"И оказалось, что если в семье – не в школе, а именно в семье – нет интернета и нужного числа ноутбуков, то дети не могут учиться и готовиться к экзаменам. Многие семьи, особенно многодетные, оказались в безвыходном положении", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Алексей Майшев
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В этой ситуации, "фундаментальное право современного человека получить базовое образование оказалось под угрозой", отмечает Минпросвещения.

Оказать помощь школьникам могут как частные лица, так и организации, для этого нужно написать на электронную почту Министерства просвещения и языковой политики minobr-ra@ya.ru.

Пока в Абхазии на карантине находится только одно учебное заведение - Сухумская школа №1. Учеников и учителей школы отправили на двухнедельную самоизоляцию после смерти одного из педагогов, у которого был выявлен коронавирус, кроме того, на симптомы инфекции жаловались многие ученики школы. 

Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (122)

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