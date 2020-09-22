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Спецотделение для пациентов с подозрением на COVID-19 откроют в Сухумской горбольнице

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (796)
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Sputnik Абхазия
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Обсервационное отделение специально создается в горбольнице для того, чтобы изолировать пациентов с возможным диагнозом коронавирус и максимально быстро помочь им.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Обсервационное отделение откроют в Сухумской городской клинической больнице, сообщила Sputnik заведующая терапевтическим отделением лечебного учреждения Нелли Джинджия.

"Будет отдельный вход в больницу, будут отдельные палаты. Если мы заподозрили, что к нам поступил больной с COVID-19, мы сразу берем анализ, кладем его в это отделение. Держим его там до тех пор, пока не получим ответ на тот анализ, который мы взяли, это уже обговорено", - заметила она.

Если в приемном отделении у медиков появятся подозрения, что у пациента может быть коронавирус, его немедленно изолируют и берут анализ на коронавирус. 

© CC0
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"Затем тест отправляем в лабораторию, и до тех пор, пока не получим ответ, он будет в обсервационном отделении", - сказала Джинджия. 

Если диагноз COVID-19 подтвердился, а состояние пациента нетяжелое, то его отправляют на самоизоляцию домой, где он самостоятельно будет принимать лекарства. В случае если у пациента состояние средней тяжести или тяжелое, то, согласно разработанной маршрутизации, его отправляют в Гудаутскую районную больницу на лечение, уточнила Джинджия.

Точной даты открытия отделения пока нет, идет обсуждение и подготовка.

По последним данным оперштаба, в Гудаутской ЦРБ находится 101 человек, из них у 99 подтвержден диагноз коронавирус, в тяжелом состоянии шесть человек, средней степени тяжести - 15, за сутки выписано пять пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (796)

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