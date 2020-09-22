Явился с повинной: задержан подозреваемый в изнасиловании уроженки Узбекистана в Абхазии

Согласно Уголовному кодексу Абхазии, наказание по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера - от трех до шести лет лишения свободы.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Гражданин Абхазии Альберт Киносьян, подозреваемый в изнасиловании уроженки Узбекистана в марте этого года, сдался сотрудникам милиции Абхазии, сообщила пресс-служба МВД.

"В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий 10 сентября Киносьян был склонен к явке с повинной в правоохранительные органы и задержан сотрудниками ОУР Сухумского РОВД. Расследование проводит прокуратура Сухумского района", - говорится в сообщении.

Преступление произошло 1 марта в селе Лечкоп Сухумского района, "куда водитель автомобиля "Ниссан" с применением физического насилия вывез заявительницу (уроженку Республики Узбекистан, 1976 года рождения) и совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера", отметили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что преступление совершил Альберт Киносьян, 1979 года рождения, житель села Гумиста. 4 марта Альберт Киносьян был объявлен в розыск, 2 августа расследование по данному уголовному делу было приостановлено.

В данное время уголовное дело в отношении Киносьяна по части 1 статьи 126 (изнасилование) и части 1 статьи 217 УК (насильственные действия сексуального характера) возобновлено.

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