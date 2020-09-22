Только по согласованию: МЧС Абхазии изменило условия дезинфекции объектов

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Сотрудники МЧС больше не будут выезжать на места для дезинфекции по сигналу от частных лиц и учреждений без согласования с СЭС, об этом глава ведомства Лев Квициния сообщил на рабочем совещании с участием центрального аппарата ведомства и руководителей подразделений, где обсуждались предпринимаемые министерством меры по борьбе с распространением в республике COVID-19.

"Министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния был принят ряд решений, связанных с дальнейшей работой сотрудников ведомства в период распространения коронавирусной инфекции. В частности, все работы, связанные с дезинфекцией государственных или частных объектов, должны быть согласованы со столичной или республиканской санэпидстанцией. Только после согласования с ними сотрудники МЧС могут приступать к дезинфекции того или иного объекта", - говорится в сообщении МЧС.

Ранее сотрудники ведомства выезжали на места, когда получали сигнал из разных учреждений, а также частным образом.

Также глава МЧС отметил, что "в связи с распространением коронавируса привлекать к работе сотрудников администрации ведомства будут только в случае крайней необходимости". Как уточнили Sputnik в пресс-службе МЧС, некоторые службы ведомства перейдут на дистанционную работу.

С момента распространения в мире коронавирусной инфекции сотрудники МЧС сразу же начали проводить ряд мероприятий, направленных на борьбу с COVID-19. Во время карантина спасатели дежурили на государственной абхазо-российской границе, вели мониторинг на предмет выявления коронавирусной инфекции.