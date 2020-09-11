Два многоэтажных дома продезинфицировали специалисты МЧС в Сухуме

В процессе обработки приняли участие семь человек личного состава Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Сотрудники пожарно-спасательного отряда продезинфицировали многоквартирные дома № 19 и № 21 по улице Гумистинская в Сухуме, сообщает МЧС Абхаззии.

Обработке подверглись поручни, стены и другие поверхности всех подъездов и этажей, а также прилегающая к домам территория. Для работы спасатели облачились в защитные костюмы и использовали специальное оборудование для распыления дезинфицирующего средства, отметили в МЧС.

Восьмого сентября сотрудники МЧС Абхазии провели дезинфекцию двух подъездов многоквартирного дома №11 по улице Воронова в Сухуме, где был выявлен эпидочаг. По неподтвержденным данным, у четверых жителей был диагностирован COVID-19.

Как рассказал ранее глава МЧС Лев Квициния, сотрудники ведомства выезжают на места, когда получают сигнал.

"Сигнал обычно мы получаем от Минздрава, потому что они более подробно владеют информацией. Сигналы поступают из разных учреждений, а также частным образом. Неважно, кто обращается", - сказал он.

МЧС Абхазии напоминает, что для предупреждения распространения коронавируса COVID-19 гражданам и гостям республики необходимо соблюдать меры личной гигиены: использовать защитные маски, часто мыть руки с мылом или протирать их кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения, а также проводить влажные уборки.

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