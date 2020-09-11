18:08 11 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.89
  • EUR88.68
Поиск

Два многоэтажных дома продезинфицировали специалисты МЧС в Сухуме

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (767)
227 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/0b/1030922545.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200911/1030922612/Dva-mnogoetazhnykh-doma-prodezinfitsirovali-spetsialisty-MChS-v-Sukhume.html

В процессе обработки приняли участие семь человек личного состава Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Сотрудники пожарно-спасательного отряда продезинфицировали многоквартирные дома № 19 и № 21 по улице Гумистинская в Сухуме, сообщает МЧС Абхаззии.

Обработке подверглись поручни, стены и другие поверхности всех подъездов и этажей, а также прилегающая к домам территория. Для работы спасатели облачились в защитные костюмы и использовали специальное оборудование для распыления дезинфицирующего средства, отметили в МЧС.

© Foto / МЧС РА
В Сухуме продезинфицировали многоквартирный дом, в котором установлен эпидочаг

Восьмого сентября сотрудники МЧС Абхазии провели дезинфекцию двух подъездов многоквартирного дома №11 по улице Воронова в Сухуме, где был выявлен эпидочаг. По неподтвержденным данным, у четверых жителей был диагностирован COVID-19.

Как рассказал ранее глава МЧС Лев Квициния, сотрудники ведомства выезжают на места, когда получают сигнал.

"Сигнал обычно мы получаем от Минздрава, потому что они более подробно владеют информацией. Сигналы поступают из разных учреждений, а также частным образом. Неважно, кто обращается", - сказал он.

МЧС Абхазии напоминает, что для предупреждения распространения коронавируса COVID-19 гражданам и гостям республики необходимо соблюдать меры личной гигиены: использовать защитные маски, часто мыть руки с мылом или протирать их кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения, а также проводить влажные уборки.

Читайте также:

 

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (767)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
11 сентября: страшнейший день истории США в фотографиях
Лед и пламя: США охватили пожары и снегопады
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться