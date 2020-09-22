Встречи Аслана Бжания с активами районов отложены из-за ситуации с COVID-19

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Ранее запланированные встречи президента Абхазии Аслана Бжания с общественностью районов отложены в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране, сообщила пресс-служба главы государства.
"Глава государства продолжит проведение выездных совещаний после улучшения ситуации", - говорится в сообщении.
На минувшей неделе Аслан Бжания провел два выездных совещания - в Гагрском и в Очамчырском районах.
На встрече в Гагре обсуждалась проблема неуплаты налогов. По итогам заседания президент
поручил Министерству по налогам и сборам и МВД передать материалы по случаям злостного уклонения от уплаты налогов в Гагрском районе в Генеральную прокуратуру.
Выступая перед активом Очамчырского района, Бжания затронул такие темы, как неконтролируемый майнинг, долги за электроэнергию, проблемы экспорта сельхозпродукции в связи с ограничительными мерами.