Встречи Аслана Бжания с активами районов отложены из-за ситуации с COVID-19

В стране ежедневно фиксируется прирост случаев коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, за последние сутки в Абхазии выявлено еще 56 случаев коронавируса, за все время пандемии - 995 случаев.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Ранее запланированные встречи президента Абхазии Аслана Бжания с общественностью районов отложены в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране, сообщила пресс-служба главы государства.

"Глава государства продолжит проведение выездных совещаний после улучшения ситуации", - говорится в сообщении.

На минувшей неделе Аслан Бжания провел два выездных совещания - в Гагрском и в Очамчырском районах.

На встрече в Гагре обсуждалась проблема неуплаты налогов. По итогам заседания президент

поручил Министерству по налогам и сборам и МВД передать материалы по случаям злостного уклонения от уплаты налогов в Гагрском районе в Генеральную прокуратуру.

Выступая перед активом Очамчырского района, Бжания затронул такие темы, как неконтролируемый майнинг, долги за электроэнергию, проблемы экспорта сельхозпродукции в связи с ограничительными мерами.