"Работайте, ребята": Бжания поручил разобраться с проблемой неуплаты налогов в Гагре

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил Министерству по налогам и сборам и Министерству внутренних дел передать материалы по случаям злостного уклонения от уплаты налогов в Гагрском районе в Генеральную прокуратуру.

Как сообщается на сайте президента, такое заявление глава государства сделал во время совещания с активом Гагрского района.

Глава администрации района Юрий Хагуш доложил президенту о том, что более 600 налогоплательщиков не были поставлены на учет. Бжания заявил, что власти будут вынуждены принимать непопулярные меры, чтобы обеспечить должный порядок в плане учета налогоплательщиков и взимания налогов.

"Почему это произошло, и кто за это понес ответственность? Не получится не видеть и не слышать! Мы так далеко не продвинемся, и если не будет изменений в ближайшее время, мы начнем с того, что будем менять руководителей структур. И в первую очередь это коснется налоговиков", - сказал он.

Бжания также сообщил, что слышал мнение со стороны некоторых руководителей правоохранительных органов о том, что им не дают работать.

"Работайте, ребята, и все будут вам аплодировать, вашим результатам! К тем, кто не понимает или не хочет понимать, принимайте меры государственного принуждения", - заключил он.

Президент отметил, что "давно убедился в том, что жить в Гагре - это просто большая прерогатива". Он напомнил, что на Гагрский район приходится 32%, или 1 миллиард 400 миллионов рублей от общего объема Инвестпрограммы на сумму 4,5 миллиарда рублей, которая реализуется в настоящее время.

"Это говорит о том, что о Гагре руководство страны заботится. Для примера: в этой Инвестпрограмме на Очамчырский район отпущено всего 221 миллион рублей, или 5%. Разницу вы чувствуете?" - спросил глава государства.

Аслан Бжания подчеркнул, что налоги, которые будут собираться в районе, "будут потрачены здесь на приобретение тех же термометров и на решение других проблем".

"Деньги, которые не собирают здесь налоговые службы, правоохранительные органы, не оказывающие им должного внимания, и служба судебных приставов – я специально обозначаю тех, кто за это будет нести ответственность – никто не собирается забирать", - отметил он.

Возвращаясь к теме российской помощи, Бжания рассказал, что за последние четыре года на повышение заработной платы бюджетникам в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта был потрачен 1 миллиард 440 миллионов рублей.

"При этом помощь Российской Федерации в эти сферы составила 1 миллиард 40 миллионов рублей – 78%, а мы сделали только 22%, и это тоже объективные цифры", - сказал президент.

Он подчеркнул, что если Абхазия хочет "жить богато", необходимо работать и создавать благоприятные условия для инвесторов.

"Придется учиться работать, другой альтернативы быть не может", - резюмировал глава государства.

По итогам совещания Бжания пообещал дать поручения правительству и Администрации президента.

Читайте также: