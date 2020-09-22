Начальные классы сухумской школы №4 отправили на карантин

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Ученики и учителя начальной школы №4 отпущены на карантин, сообщила на совещании у главы администрации столицы Беслана Эшба начальник Управления образования Астанда Таркил.
"В средней школе №4 в начальных классах 18 преподавателей и 570 учащихся. Астанда Таркил отмечает, что многие учителя совмещают работу в школах и потому являются потенциальными переносчиками заболевания", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.
Беслан Эшба отметил, что надо подумать о безопасности пожилых учителей, которые находятся в зоне риска.
Астанда Таркил проинформировала, что после смерти педагога сухумской школы №1, несколько немолодых учителей написали заявление с просьбой отправить их домой без сохранения зарплаты.
"Я думаю, что мы на это пойдем, замена будет. Наши возрастные учителя несколько волнительно начали относиться к болезни", - отметила Таркил.
Ранее сообщалось, что ученики сухумской школы №1 имени Баграта Шинкуба отпущены домой на двухнедельный карантин после смерти учительницы школы, у которой был выявлен коронавирус.
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