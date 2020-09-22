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Начальные классы сухумской школы №4 отправили на карантин

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (799)
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Sputnik Абхазия
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По данным на 21 сентября, в Сухуме 326 заболевших коронавирусом, 30 из них дети школьного возраста, 12 – дети дошкольного возраста, на самоизоляции находятся 428 человек.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Ученики и учителя начальной школы №4 отпущены на карантин, сообщила на совещании у главы администрации столицы Беслана Эшба начальник Управления образования Астанда Таркил.

"В средней школе №4 в начальных классах 18 преподавателей и 570 учащихся. Астанда Таркил отмечает, что многие учителя совмещают работу в школах и потому являются потенциальными переносчиками заболевания", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Беслан Эшба отметил, что надо подумать о безопасности пожилых учителей, которые находятся в зоне риска.

© Sputnik / Владимир Песня
Учителя сухумской школы №1 пройдут тестирование на COVID-19

Астанда Таркил проинформировала, что после смерти педагога сухумской школы №1, несколько немолодых учителей написали заявление с просьбой отправить их домой без сохранения зарплаты.

"Я думаю, что мы на это пойдем, замена будет. Наши возрастные учителя несколько волнительно начали относиться к болезни", - отметила Таркил.

Ранее сообщалось, что ученики сухумской школы №1 имени Баграта Шинкуба отпущены домой на двухнедельный карантин после смерти учительницы школы, у которой был выявлен коронавирус.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (799)

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