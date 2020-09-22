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В администрации Сухума ввели частичный карантин

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (801)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200922/1030985928/V-administratsii-Sukhuma-vveli-chastichnyy-karantin.html

Беслан Эшба подписал распоряжение "О мерах по предупреждению и профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в администрации города Сухум" 22 сентября.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба распорядился освободить работников администрации города от обязанности присутствовать на рабочем месте с 22 сентября до 5 октября 2020 года с сохранением заработной платы из-за того, что в ведомстве были выявлены случаи COVID-19, сообщается на сайте мэрии.

"Ограничения, связанные с режимом работы администрации города Сухум, установленные данным распоряжением, не распространяются на должностных лиц администрации, а также специалистов от каждого структурного подразделения, включенных в график работы по решению руководителя соответствующего структурного подразделения администрации", - говорится в сообщении.

Личный прием граждан в мэрии также приостановлен до 5 октября.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавируса привлекать к работе сотрудников администрации МЧС будут только в случае крайней необходимости". Как уточняли Sputnik в пресс-службе МЧС, некоторые службы ведомства перейдут на дистанционную работу.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (801)

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