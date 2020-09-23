Без жестких мер не обойтись: Озган рассказала о потерях "Черноморэнерго" от майнинга

В РУП "Черноморэнерго" прошло совещание с руководителями и главными инженерами районных электрических сетей. В совещании приняла участие министр экономики Кристина Озган.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Глава Минэка Абхазии Кристина Озган на совещании в "Черноморэнерго" рассказала о потерях энергетической отрасли, состоянии электросетей, а также привела данные технического аудита российских коллег.

"Предпосылкой к встрече расширенным составом послужили последние решения правительства в области энергетики, состояния электросетей и обеспокоенность в обществе", - отметили в пресс-службе министерства.

Кристина Озган отметила, что фактический прирост потребления электроэнергии с 2016 года составил порядка 30%. Ранее принятое постановление о запрете деятельности по добыче криптовалют не предусматривало действий и мер "до устранения условий ограниченности ресурсов", не определяло предел этих ресурсов и запрет на ввоз оборудования, отметила министр.

Эта недоработка, по ее мнению, привела к тому, что только по официальным данным Государственного таможенного комитета, с момента ввода запрета в республику было ввезено оборудование на сумму более 80 миллионов рублей.

"Фактические потери РУП "Черноморэнерго" с момента введения запрета в 2018 году в расчете по тарифу 0,85 рубля за один киловатт-час составили порядка 360 миллионов рублей, а при расчете по установленному тарифу в размере 1,5 рубля сумма доходов Госкомпании могла бы составить более 600 миллионов рублей", - уточнила Кристина Озган.

Она подчеркнула, что сейчас речь идет о первичном комплексе мер, который позволит начать регулировать процесс. Следующий этап – законопроект и возможность применения административного воздействия.

"Без жестких мер порядок не навести. Данный бизнес был вне рамок, но не без участия энергетиков", - заявила Озган.

Она подчеркнула, что ни один субъект предпринимательской деятельности не может подключиться к сетям без помощи энергетиков.

"Позиция правительства будет принципиальной и безусловной. Техническая информация из районов должна быть представлена в кратчайшие сроки. Механизм контроля регионов у центра есть", - отметила Кристина Озган.

Вице-премьер также проинформировала всех присутствующих о завершении технического аудита.

"Сейчас мы ожидаем официальное заключение российских коллег. Это позволит нам определить приоритетность первоочередных действий. Перед нами стоят две основные задачи: экономия электроэнергии и улучшение технического состояния. Сейчас потери электроэнергии составляют около 40%, и она просто уходит в землю. Такую роскошь мы себе позволять больше не можем", - сказала Кристина Озган.

Кабинет министров Абхазии принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют, сообщается на сайте Кабмина. Еще одним постановлением "О некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики" Кабмин установил специальный тариф на электричество для майнеров.

Кабинет Министров постановил ввести сроком на 60 календарных дней ограничение на ввоз на территорию республики товаров (вычислительных машин), предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.