2 марта 2017 года депутаты Парламента Абхазии 5-го созыва в первом чтении приняли законопроект об оружии. Однако пока закон так и не был окончательно принят.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Парламент Абхазии принял во втором чтении законопроект "Об оружии", передает корреспондент Sputnik.

Проект закона в первом чтении был принят еще три года назад.

"До настоящего времени в сфере оборота оружия мы пользуемся положением "О порядке оборота огнестрельного оружия", утвержденного постановлением президиума Верховного Совета Абхазии от 4 мая 1994 года", - сказал руководитель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния.

Он подчеркнул, что в связи с тем, что неконтролируемый оборот оружия создает повышенную опасность и сопряжен с различного рода угрозами правам и законным интересам граждан, безопасности государства, требуется установление механизма оборота оружия в рамках правового поля, принятие закона не терпит отлагательств.

"После принятия в первом чтении законопроект был разослан субъектам права законодательной инициативы и заинтересованным ведомствам с предложением представить свои поправки к нему. Ответы были получены ото всех вышеперечисленных министерств и ведомств, кроме Администрации президента, изучены и рассмотрены в комитете по обороне и национальной безопасности", - отметил он.

На заседании Парламента присутствовал глава МВД Дмитрий Дбар, который подчеркнул, что министерство направит предложения по внесению поправок в законопроект в части регулирования ношения оружия.

Илья Гуния предложил принять законопроект в четырех чтениях и просил принять его во втором чтении на заседании 24 сентября, что депутаты и сделали.

Из 35 депутатов 29 проголосовало "за", тем самым законопроект был принят во втором чтении.

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