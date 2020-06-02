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Бжания попросил Парламент Абхазии изучить законопроект о борьбе с оргпреступностью 

© Sputnik /
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200602/1030253770/Bzhaniya-poprosil-Parlament-Abkhazii-izuchit-zakonoproekt-o-borbe-s-orgprestupnostyu.html

Законопроект о борьбе с организованной преступностью был внесен в Парламент Абхазии в марте 2019 года.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Аслан Бжания попросил депутатов Парламента Абхазии изучить закон о борьбе с организованной преступностью, который был направлен на рассмотрение парламентариев в марте 2019 года. Заявление главы государства прозвучало в эфире Абхазского телевидения. 

"Пакет законов о противодействии организованной преступности был направлен господином Хаджимба в Парламент в 2019 году, насколько я знаю. Я попрошу вас все это поднять и изучить. Вы же видите, к чему приводит, когда государство остается безучастным к массовым убийствам, последствия которых неизвестно, где еще вылезут и на ком они отразятся", - заявил Бжания на встрече с депутатами во вторник 2 июня. 

Президент также подчеркнул, что у населения хранится большое количество оружия, в том числе специальное оружие, самодельные взрывные устройства и бомбы. Бжания выразил непонимание, зачем такой арсенал нужен людям в нынешних условиях. 

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Бывший глава государства Рауль Хаджимба внес на рассмотрение в Парламент Абхазии проект закона "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Абхазия, направленных на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом" в марте 2019 года.

Проект Закона дополняет Уголовный кодекс новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений. В частности, документ предусматривает установление уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой или транснациональным преступным сообществом, а также за финансирование организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), воровского сообщества, транснациональной организованной группы или транснационального преступного сообщества.

Законопроект также предусматривает установление уголовной ответственности за членство в воровском сообществе.

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