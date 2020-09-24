Амнистию ко Дню Победы проведут в Абхазии

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Парламент Абхазии принял постановление "Об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия - 30 сентября 2020 года", передает корреспондент Sputnik.
Проект закона представил депутат Парламента Валерий Агрба.
Согласно постановлению Парламента, амнистия распространяется:
1. На лиц, осужденных на срок до трех лет включительно.
2. На осужденных на срок до пяти лет включительно:
- лиц, принимавших участие в боевых действиях Отечественной войны народа Абхазии, резервистов;
- участников операции по освобождению Кодорского ущелья в 2008 году;
- лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности;
- женщин.
3. Освобождаются от наказания в виде лишения свободы, независимо от срока наказания:
- совершившие преступления по неосторожности;
- женщины, имеющие несовершеннолетних детей или детей инвалидов, а также беременные женщины;
- женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;
- инвалиды I и II группы, больные туберкулезом, отнесенные к I и II группе диспансерного учета, больные онкологическими заболеваниями III или IV клинической группы, а также больные с последствиями перенесенного инсульта средней или тяжелой степени тяжести;
- несовершеннолетние.
4. Под амнистию попадают осужденные, которыми до дня вступления в силу постановления Парламента не отбыта часть наказания, а также осужденные к наказанию, не связанному с лишением свободы.
Постановление обязывает прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда о преступлениях, совершенных до вступления в силу постановления об амнистии в отношении лиц, подпадающих под действие частей 1, 2 и 3 настоящего постановления.
Амнистия не распространяется на осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лиц, к которым ранее применялись акты помилования или амнистии.
Читайте также:
- Агрба об амнистии: эффективность высокая, процент рецидива небольшой