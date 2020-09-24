Амнистию ко Дню Победы проведут в Абхазии

Постановление об амнистии вступает в силу в течение двух месяцев с момента официального опубликования.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Парламент Абхазии принял постановление "Об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия - 30 сентября 2020 года", передает корреспондент Sputnik.

Проект закона представил депутат Парламента Валерий Агрба.

Согласно постановлению Парламента, амнистия распространяется:

1. На лиц, осужденных на срок до трех лет включительно.

2. На осужденных на срок до пяти лет включительно:

лиц, принимавших участие в боевых действиях Отечественной войны народа Абхазии, резервистов;

участников операции по освобождению Кодорского ущелья в 2008 году;

лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности;

женщин.

3. Освобождаются от наказания в виде лишения свободы, независимо от срока наказания:

совершившие преступления по неосторожности;

женщины, имеющие несовершеннолетних детей или детей инвалидов, а также беременные женщины;

женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;

инвалиды I и II группы, больные туберкулезом, отнесенные к I и II группе диспансерного учета, больные онкологическими заболеваниями III или IV клинической группы, а также больные с последствиями перенесенного инсульта средней или тяжелой степени тяжести;

несовершеннолетние.

4. Под амнистию попадают осужденные, которыми до дня вступления в силу постановления Парламента не отбыта часть наказания, а также осужденные к наказанию, не связанному с лишением свободы.

Постановление обязывает прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда о преступлениях, совершенных до вступления в силу постановления об амнистии в отношении лиц, подпадающих под действие частей 1, 2 и 3 настоящего постановления.

Амнистия не распространяется на осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лиц, к которым ранее применялись акты помилования или амнистии.

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