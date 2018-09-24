Агрба об амнистии: эффективность высокая, процент рецидива небольшой

Председатель парламентского комитета по государственной правовой политике Валерий Агрба, представляя Парламенту Абхазии Постановление об амнистии в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, рассказал, в чем эффективность амнистий.

Первое заседание Народного Собрания — Парламента Абхазии в осенней сессии состоялось в понедельник 24 сентября. Депутаты проголосовали за принятие Постановления "Об объявлении амнистии в ознаменование двадцать пятой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2018 года".

"Эффективность амнистии достаточно высока, и процент рецидива преступлений среди амнистированных небольшой – не более пяти процентов, сообщил депутат. За весь послевоенный период в Абхазии было принято семь актов амнистий", — отметил Агрба.

Депутат сообщил, что среди прочих лица, находящиеся в розыске и попадающие под действие амнистии, освобождаются от уголовной ответственности в случае их явки в следственные органы в течение срока применения Постановления об амнистии. Постановление вступит в силу с момента его официального опубликования и подлежит исполнению в течение двух месяцев.

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"По данным МВД под действие данной амнистии попадало в среднем около восьмидесяти человек. На сегодняшний день в СИЗО МВД и СГБ Абхазии находится 389 человек, из них участников Отечественной войны народа Абхазии – 26 человек. 50 процентов из них попадают под действие амнистии", — сообщил Валерий Агрба.

За принятие Постановления проголосовали 23 депутата, один воздержался, голосов против не было.