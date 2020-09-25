"Цыганский" наркоканал в Новом Афоне: изъята крупнейшая в Абхазии партия метадона

По оценке сотрудников правоохранительных органов, стоимость задержанной партии оценивается в 14 миллионов рублей.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии перекрыли канал поставки метадона и задержали наркоторговцев, сообщает пресс-служба МВД.

В результате операции задержана крупнейшая в республике партия метадона.

"Вес исследуемого в экспертно-криминалистическом центре вещества, изъятого в ходе оперативных мероприятий, составил порядка трехсот пятидесяти граммов. Губительный порошок средней стоимостью на черном рынке до 14 миллионов рублей предназначался для сбыта нашим гражданам", - отметили в пресс-службе МВД.

Начальник УКОН МВД Астамур Пачалия рассказал, как задержали наркоторговцев, которые оказались приезжими из Ростова-на-Дону.

Сотрудникам УКОН удалось выяснить, что в Абхазии появился новый наркоканал, который наркозависимые называют между собой "цыганским". Метадон наркодилеры распространяли, делая так называемые закладки, их излюбленным местом были дворы возле школ, заброшенные здания у футбольных полей и фонарные столбы.

В основном "работали" наркодилеры в Новом Афоне, но закладывали наркотики и на территории Сухумского района.

Поймать с поличным Артура Никитина, которого следствие считает непосредственным владельцем наркотиков, и его "закладчика" Романа Сачко удалось после задержания 17 сентября в селе Нижняя Эшера 38-летнего Сурама Квеквескири. В ходе личного досмотра у Квеквескири нашли пакет с 19 фольгированными свертками с расфасованным метадоном, по признанию мужчины, наркотическое средство он приобрел путем так называемых закладок.

"Далее правоохранители стали разрабатывать полученную оперативным путем информацию и уже на следующий день задержали Артура Никитина и Романа Сачко, в ходе личного досмотра у гражданина Сачко обнаружили наркотическое вещество в изолированном свертке, аналогично расфасованный наркотик изъят и у гражданина Никитина. Большую часть наркотического вещества задержанные хранили в салоне автомобиля, где его и обнаружили", - рассказал начальник УКОН МВД Астамур Пачалия.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий в отношении граждан Сачко и Никитина сотрудники милиции изъяли более 54 граммов наркотического вещества из мест ранее сделанных закладок.

Задержаны наркоторговцы из Ростова-на-Дону были в Новом Афоне, как уточнили в пресс-службе МВД, этот город преступники выбрали скорее всего, потому что в курортный сезон там легко затеряться среди туристов и не привлекать внимания.

Артур Никитин и Роман Сачко находятся под следствием, в отношении них возбуждено уголовное дело о сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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