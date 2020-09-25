"Нужно достичь цели правосудия": Бжания посетил изолятор МВД в Дранде

Депутаты Парламента Абхазии 24 сентября приняли постановление об амнистии заключенных в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости республики.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Президент Аслан Бжания посетил следственный изолятор МВД в Дранде, сообщается на сайте главы государства.

Президент побеседовал с заключенными, отбывающими наказание в исправительном учреждении, побывал в режимном и административном корпусах. Президент интересовался условиями содержания заключенных, материально-техническим состоянием.

"На данный момент в СИЗО находятся более 315 заключенных. Многим из них не были предъявлены официальные обвинения", - говорится в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа и начальник изолятора Дато Жиба представили президенту аналитическую информацию о положении дел в исправительном учреждении.

"В СИЗО МВД отбывают сроки наказания наши граждане, их права должны быть защищены в соответствии с Конституцией. И самое главное, должны быть достигнуты цели правосудия. Отсюда люди должны выходить не озлобленными, а осознавшими, что путь совершения преступления – это плохо. Такие задачи ставит государство. А пока они выполняются не самым лучшим образом", - сказал Аслан Бжания.

Президент дал указания по решению ряда злободневных проблем и улучшению сложившейся здесь годами ситуации.

Накануне Парламент Абхазии принял постановление об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.

Как заявил, представляя законопроект об амнистии председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Валерий Агрба, "неофициальной, но практически одной из главных целей объявления амнистии является решение проблемы переполненности мест лишения свободы и следственных изоляторов, а также условия содержания осужденных и подследственных".

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