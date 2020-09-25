19:40 25 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.82
  • EUR89.66
Поиск
Срочно:

"Нужно достичь цели правосудия": Бжания посетил изолятор МВД в Дранде

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
96 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/19/1031002278.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200925/1031007112/Nuzhno-dostich-tseli-pravosudiya-Bzhaniya-posetil-izolyator-MVD-v-Drande.html

Депутаты Парламента Абхазии 24 сентября приняли постановление об амнистии заключенных в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости республики.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Президент Аслан Бжания посетил следственный изолятор МВД в Дранде, сообщается на сайте главы государства.

Изолятор временного содержания МВД Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорная амнистия: как депутаты приняли решение выпустить на волю заключенных

Президент побеседовал с заключенными, отбывающими наказание в исправительном учреждении, побывал в режимном и административном корпусах. Президент интересовался условиями содержания заключенных, материально-техническим состоянием.

"На данный момент в СИЗО находятся более 315 заключенных. Многим из них не были предъявлены официальные обвинения", - говорится в сообщении. 

Заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа и начальник изолятора Дато Жиба представили президенту аналитическую информацию о положении дел в исправительном учреждении.

"В СИЗО МВД отбывают сроки наказания наши граждане, их права должны быть защищены в соответствии с Конституцией. И самое главное, должны быть достигнуты цели правосудия. Отсюда люди должны выходить не озлобленными, а осознавшими, что путь совершения преступления – это плохо. Такие задачи ставит государство. А пока они выполняются не самым лучшим образом", - сказал Аслан Бжания.

Президент дал указания по решению ряда злободневных проблем и улучшению сложившейся здесь годами ситуации.

Архивное фото СИЗО Дранда
© Sputnik / Томас Тхайцук
Амнистию ко Дню Победы объявили в Абхазии

Накануне Парламент Абхазии принял постановление об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.

Как заявил, представляя законопроект об амнистии председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Валерий Агрба, "неофициальной, но практически одной из главных целей объявления амнистии является решение проблемы переполненности мест лишения свободы и следственных изоляторов, а также условия содержания осужденных и подследственных". 

Читайте также: 

  • Акт милосердия: спикер Парламента Абхазии рассказал, как принимали решение об амнистии

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
В эстетике коронавируса: неделя моды в Милане
Несекретная технология: как Россия будет помогать вакцинации от коронавируса
Статистика населения Абхазии
Рождаемость, смертность и браки: статистика населения Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться