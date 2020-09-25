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Карантин объявлен во всех школах Абхазии из-за COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (807)
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Карантин из-за угрозы распространения коронавируса и роста заболеваемости по всем школам Республики Абхазия объявлен по 16 октября 2020 года.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Во всех школах Абхазии с 25 сентября объявлен карантин, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Как уточнила главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, такое решение правительство республики приняло по рекомендациям Минздрава и СЭС.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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"В Республике Абхазия наблюдается резкий подъем заболеваемости COVID-19, причиной которого явилась циркуляция (вируса - ред.) среди детского населения, которое с первого сентября 2020 года начало посещать организованные коллективы. Педагогические коллективы не были подготовлены и проигнорировали требования, которые Государственная санитарная служба им предписала, рекомендовав исполнить их за летние месяцы. Первыми стали болеть педагоги. Поэтому правительство Республики Абхазия по рекомендациям Министерства здравоохранения и Республиканской СЭС приняло решение с сегодняшнего дня объявить во всех школах Абхазии карантин", - отметила главный санитарный врач Скорик.

Она рассказала, что карантинными мерами правительство и Минздрав пытаются разграничить и минимизировать контакты лиц группы риска и носителей новой коронавирусной инфекции.

Карантин по всем школам Республики Абхазия объявляется по 16 октября 2020 года.

Скорик подчеркнула, что всем сотрудникам школ рекомендовано соблюдать самоизоляцию. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (807)

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