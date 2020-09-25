Кабмин Абхазии опроверг информацию о введении карантина в школах

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Пресс-служба Кабинета Министров Абхазии опровергла появившуюся ранее информацию о введении карантина во всех школах Абхазии с 25 сентября по 16 октября.
"Ни составом Кабинета министров, ни координационным штабом по защите населения от коронавирусной инфекции решения о приостановлении учебного процесса в школах не рассматривалось и не принималось", - говорится в сообщении на сайте Кабмина.
Координационным и оперативным штабами регулярно ведется мониторинг данных о заболевших и выздоровевших, в том числе контролируются показатели распространения заболевания в учебных заведениях, отметили в пресс-службе Кабинета министров.
"Обо всех официальных решениях правительства и координационного штаба по защите населения от COVID-2019 читайте на официальном сайте Кабинета министров", - заключили в пресс-службе.
Ранее 25 сентября пресс-служба Минздрава распространила заявление главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, которая сообщила о том, что в школах республики вводится карантин до 16 октября.
Как заявляла Скорик, такое решение правительство республики приняло по рекомендациям Минздрава и СЭС.
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