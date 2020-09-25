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Кабмин Абхазии опроверг информацию о введении карантина в школах

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (808)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200925/1031007856/Kabmin-Abkhazii-oproverg-informatsiyu-o-vvedenii-karantina-v-shkolakh.html

Информация о том, что во всех школах Абхазии объявлен карантин из-за ситуации с коронавирусом, была распространена в СМИ со ссылкой на заявление главы СЭС Людмилы Скорик в пятницу, 25 сентября.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Пресс-служба Кабинета Министров Абхазии опровергла появившуюся ранее информацию о введении карантина во всех школах Абхазии с 25 сентября по 16 октября.

"Ни составом Кабинета министров, ни координационным штабом по защите населения от коронавирусной инфекции решения о приостановлении учебного процесса в школах не рассматривалось и не принималось", - говорится в сообщении на сайте Кабмина.  

Координационным и оперативным штабами регулярно ведется мониторинг данных о заболевших и выздоровевших, в том числе контролируются показатели распространения заболевания в учебных заведениях, отметили в пресс-службе Кабинета министров. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Карантин объявлен во всех школах Абхазии из-за COVID-19

"Обо всех официальных решениях правительства и координационного штаба по защите населения от COVID-2019 читайте на официальном сайте Кабинета министров", - заключили в пресс-службе.

Ранее 25 сентября пресс-служба Минздрава распространила заявление главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, которая сообщила о том, что в школах республики вводится карантин до 16 октября. 

Как заявляла Скорик, такое решение правительство республики приняло по рекомендациям Минздрава и СЭС.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (808)

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