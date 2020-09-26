Дело о кредите "Гудаутской нефтебазы" направлено на новое рассмотрение

В декабре 2019 года между "Сухум-Банком", "Гудаутской нефтебазой" и госкомпанией "Абхазтоп" было заключено мировое соглашение: "Гудаутская нефтебаза" обязалась выплатить банку 63 миллиона рублей.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Президиум арбитражного суда отменил определение об утверждении мирового соглашения между "Сухум-Банком", госкомпанией "Абхазтоп" и подведомственной ей "Гудаутской нефтебазой" от 12 декабря 2019 года и направил дело на новое рассмотрение. Об этом сообщалось в эфире телеканала "Абаза-ТВ".

"Гудаутская нефтебаза" взяла в качестве кредита 40 миллионов рублей у "Сухум-Банка" в 2015 году, залогом во время сделки между сторонами стало имущество предприятия. В 2019 году встал вопрос о возвращении суммы. Дело дошло до суда, исковое заявление "Сухум-банка" к "Гудаутской нефтебазе" рассматривали суды разных инстанций.

В итоге стороны пришли к мировому соглашению, согласно которому истец отказался от исковых требований, а ответчик обязался выплатить долг, который к тому моменту составил чуть более 63 миллионов рублей.

Спустя несколько месяцев Министерство экономики, которое выступало в качестве третьей стороны без отдельных требований, обратилось в арбитражный суд в порядке надзора.

В Минэке считают, что договор о кредите между "Гудаутской нефтебазой" и "Сухум-Банком" нарушает права собственника, которым и выступает ведомство.

На заседании суда 25 сентября, представитель Минэкономики Кристина Габелия сказала, что утвержденное определение арбитражного суда было заключено с злоупотреблением правами, без участия и одобрения собственника имущества – Минэкономики Абхазии.

"Это противоречит законодательству, статьям десятой и 168 Гражданского кодекса и нарушает права и законные интересы Министерства экономики как собственника данного имущества", - отметила она.

Кроме того, представитель Минэкономики сказала, что мировое соглашение также было составлено в их отсутствие, при том, что в нем предусмотрено отчуждение государственного имущества.

"Мы считаем, что условия, содержащиеся в мировом соглашении по уплате всей задолженности в размере свыше 63 миллионов рублей в срок до 30 декабря 2019 года, говорят о том, что в соглашение было включено заведомо неисполнимое условие, так как согласно бухгалтерской отчетности и финансовым документам, которые были исследованы в ходе судебного разбирательства, было установлено, что у ответчика средств для погашения кредита не было", - сказала Габелия.

У адвоката, представляющего "Сухум-Банк" иное мнение, истец обращает внимание суда на то, что в Минэкономики, получив сведения о незаконной, по их мнению, сделке, не предприняли шагов для устранения нарушения.

"В ходе судебного разбирательства оппонент заявлял о том, что договор о залоге был заключен директором "Гудаутской нефтебазы" и председателем правления "Сухум-Банка" без согласования с собственником имущества – Минэкономики с нарушением ряда законодательных актов. Однако несмотря на это не воспользовался процессуальным правом подать иск", - сказала адвокат "Сухум-Банка" Тея Чугунава.

Она также отметила, что кредит, который взяла "Гудаутская нефтебаза", был необходим для осуществления государственным предприятием предпринимательской деятельности, которую как раз регулирует Минэкономики.

"Получив сумму кредита, наши оппоненты извлекли прибыль, а "Сухум-Банк" по настоящий момент терпит убытки. При таких обстоятельствах, в ходе судебного разбирательства "Абхазтоп" заявляет о том, что сделка ничтожна, а Минэкономики утверждает, что не знало о заключении сделки. В связи с этим напрашивается вопрос – кто из участников спорного взаимоотношения злоупотребляет своими правами, действует недобросовестно, преследует цель избежать ответственность", - задалась вопросом Чугунава.

Генпрокуратура, которая в деле представляет интересы государства поддержала надзорную жалобу и высказалась за то, чтобы отправить дело на новое рассмотрение.

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