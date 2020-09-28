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Путь героев: акция ко Дню Победы и Независимости пройдет в Абхазии

© Foto / Диана Шакая
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Акция "Тропой героев", приуроченная ко Дню Победы и Независимости Абхазии, проводится в республике ежегодно с 2007 года.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Патриотическая акция "Тропой героев", приуроченная ко Дню Победы и Независимости, пройдет в Абхазии с 29 по 30 сентября, сообщила Sputnik одна из организаторов акции Милана Ашуба.

По ее словам, сбор участников состоится 29 сентября в 7:30 на площади Свободы, где будет проведен инструктаж. Далее участники акции возложат цветы в Парке Славы и последуют по направлению к реке Ингур.

"Вечером 29 сентября у нас будет разбит лагерь в селе Тамыш. Там нас встретят ветераны, которые будут рассказывать о ходе боевых действий, мы соберемся у костра и будем петь песни", - рассказала она.

Утром 30 сентября участники акции продолжат шествие. Примерно к 15:00-16:00 организаторы планируют дойти до конечного пункта - границы по реке Ингур.

Нар Тания
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ашуба отметила, что среди участников уже 120 человек, но планируется увеличение числа шествующих до 150 человек, так как по дороге к акции будут присоединяться жители сел и городов.

"В основном среди участников студенты, школьников меньше. Конечно, есть и старые участники, которые ежегодно принимают участие в акции, но с каждым годом количество новичков увеличивается", - добавила она.

По словам организатора, во время акции будут приняты все меры самозащиты, участникам будут измерять температуру, раздадут маски и антисептики.

Впервые акция "Тропой героев"  была организована в 2007 году, тогда в ней приняли участие порядка 200 человек.

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