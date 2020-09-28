Бригада медиков из Башкирии прибыла в Гудаутскую больницу

По последним данным оперштаба по защите от COVID-19, в Гудаутской ЦРБ находится 120 человек, с подтвержденным диагнозом коронавирус - 117. В тяжелом состоянии - 14 пациентов, средней степени тяжести - 27.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Сводная бригада медиков из разных медучреждений республики Башкортостан сменит в Гудаутской больнице врачей из Нижнего Новгорода, рассказала на радио Sputnik реаниматолог Мадина Дасаниа.

Специалисты помогут оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусом.

Бригада уже прибыла на место и начала знакомство с абхазскими врачами. Командировка продлится 21 день, сообщила ГТРК "Башкортостан".

Ранее башкирские врачи уже выезжали для аналогичной помощи в Киргизию, Карачаево-Черкесию и Амурскую область. В Абхазию они направились по указанию главы региона Радия Хабирова и обращению Министерства здравоохранения РФ.

Рост числа инфицированных и увеличение нагрузки на госпиталь привели к тому, что в Абхазии остро ощущается нехватка специалистов, отмечали ранее сотрудники ЦРБ Гудауты.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1332 человека. Выздоровели 400 человек, девять человек умерло. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.