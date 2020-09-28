Буря эмоций: депутат ответил на критику постановления об амнистии в Абхазии

Председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Валерий Агрба провел пресс-конференцию в понедельник 28 сентября и ответил на критику постановления Народного Собрания об амнистии.

Под амнистию подпадают лица, совершившие преступления незначительные и средней тяжести, а также совершившие противоправные действия впервые.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Небывалый ажиотаж

Открывая пресс-конференцию, Валерий Агрба отметил, что в послевоенной истории Абхазии акты об амнистии заключенных принимали восемь раз, и никогда они не вызывали столько эмоций в обществе как последнее, принятое Парламентом 24 сентября.

"Никогда не было такого ажиотажа, никогда так не высказывался ни президент, ни органы исполнительной власти, ни МВД, ни Генпрокуратура, ни общественность. Чем это продиктовано, остается неизвестным, может быть, это какие-то манипуляции, политические игры или попытка дискредитировать Парламент. Но любые обвинения в адрес Парламента должны быть обоснованы", - отметил депутат.

Полномочия Парламента о принятии акта амнистии закреплены в Конституции и Уголовном кодексе республики, заметил Агрба. "Такими же конституционными правами по помилованию обладает и президент", - сказал парламентарий.

Поводом для объявления амнистии стало обращение ветеранов Отечественной войны народа Абхазии – партии "Амцахара", общественных организаций "Аруаа" и "Абааш", родственников заключенных и самих людей, отбывающих наказание. Законопроект об амнистии разрабатывался месяц, в нем нашли отражение предложения, которые поступили от различных ведомств, сообщил он.

"Данный акт амнистии ничем не отличается от тех, которые были приняты ранее. Амнистия распространяется на лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Это те, кто совершил преступление по неосторожности, на подследственных, которым избрана мера пресечения в виде ареста, таких как несовершеннолетние, женщины, имеющие двух и более детей, беременных женщин, инвалидов первой и второй группы", - сказал Валерий Агрба.

Кроме того, амнистия распространяется на больных онкологией третьего или четвертого диспансерного учета, перенесших тяжелый и средней степени тяжести инсульт, ветеранов и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, участников операции по освобождению Кодорского ущелья, отметил он.

"Амнистия не распространяется на лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как убийство, похищение человека, разбой, бандитизм, грабежи, нецелевое использование бюджетных средств, дача и получение взятки, незаконная выдача паспортов гражданина Абхазии", - сообщил депутат.

При этом он подчеркнул, что есть послабление для участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и инвалидов, заключающееся в сокращении неотбытой части наказания.

"Но данная норма вполне обоснованна и законна, так как предполагается статьей 78 Уголовного кодекса (статья "Амнистия" - ред.). Подобные смягчения присутствовали в ранее принятых амнистиях. Почему сейчас это вызвало такое возмущение и обвинение в незаконности принятия данного акта Парламентом?" - задался вопросом Агрба.

О претензиях к Парламенту

Валерий Агрба ответил на обвинение в адрес Парламента в том, что, приняв акт об амнистии, Народное Собрание якобы нарушило принцип неотвратимости наказания. По его словам, данное обвинение не выдерживает никакой критики.

"Это напрочь лишено элементарной правовой логики. В чем принцип неотвратимости наказания? В том, что лицо, совершившее противоправное действие, преследуется государством в уголовном порядке или применяет к нему иные меры правового воздействия. Каким образом конституционные полномочия Парламента нарушают принцип неотвратимости наказания? Принимая акт о помиловании, президент тоже нарушает принцип неотвратимости наказания? Следуя этой логике можно пойти дальше, суды, принимая решения и освобождая заключенных условно-досрочно, тоже нарушают? Это абсурд", - сказал председатель правового комитета.

Кроме того, Парламент обвиняют в том, что, приняв акт об амнистии, он нарушил принцип соразмерности и справедливости наказания, отметил он.

"В Уголовном кодексе не существует такого понятия, как соразмерность, но существует принцип справедливости наказания. Нарушение справедливости - это скорее всего то, что мы наблюдаем многие годы, то, как совершившие громкие преступления уходят от наказания. Недавно была информация о задержании сотрудников ГАИ, за получение взятки в семь тысяч рублей, в то время как люди, укравшие миллионы, остаются на свободе. Вот здесь нужен принцип соразмерности наказания", - считает парламентарий.

Валерий Агрба подчеркнул, что еще одно обвинение в адрес Парламента заключается в том, что решение принято не в юбилейный год празднования Победы.

"Не существует никакого нормативного акта, регулирующего порядок принятия амнистии и сроки, а также в отношении какой категории должно это быть реализовано. Также нет акта, регулирующего порядок принятия помилования президентом, это делается исходя из конкретной ситуации, социально-экономического, политического положения", - сказал депутат.

Он обратил внимание на заявление МВД, в котором, в частности, говорилось о том, что Парламент своими действиями дискредитировал суды и правоохранительную систему страны.

"Здесь даже комментарии неуместны, потому что никакой другой орган лучше не может дискредитировать судебные органы и правоохранительную систему, чем они сами", - сказал он.

В следственном изоляторе в селе Дранда содержатся свыше трехсот человек, амнистия в Абхазии коснется примерно полусотни человек, проинформировал парламентарий.

"Исходя из практики, амнистия касается примерно пятидесяти человек, но это не только заключенные, отбывающие наказание по вступившим в силу приговором суда, но в том числе подозреваемые, обвиняемые, условно осужденные и так далее", - подчеркнул Агрба.

В заключении находятся 20 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, сообщил депутат.

"К сожалению, большинство из них отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, и на них амнистия в полной мере не может быть реализована. Предусмотрено некое послабление, которое регламентировано Уголовным кодексом, это общемировая практика", - заключил Валерий Агрба.

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил изучить вопрос об амнистии заключенных в начале июля.

Принятое постановление Парламента об амнистии вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит исполнению в течение двух месяцев.