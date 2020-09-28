Русская община и казаки Абхазии призвали стороны конфликта в Карабахе к переговорам

Карабахский конфликт берет свое начало с февраля 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Русская община Абхазии и казаки Черноморского казачьего войска Абхазии призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и сесть за стол переговоров, сообщает пресс-служба Черноморского казачьего войска и Русской общины.

Тема обострения конфликта в непризнанной республике обсуждалась в ходе экстренного совета атаманов и казаков-ветеранов боевых действий с участием председателя Русской общины Романа Рязанцева.

"Мы, казаки Черноморского казачьего войска Абхазии, казаки-ветераны боевых действий и представители Русской общины Абхазии, призываем к прекращению огня во избежание дальнейших жертв и начала полномасштабной войны между Республикой Азербайджан и Республикой Арцах (Нагорно-Карабахская Республика - ред.). Мы знаем, что такое война и какую разруху она приносит в страну, сколько жертв приходится на мирное население, сколько семей остаются без крова, сколько сломанных судеб у молодого поколения, на которое накладывает неизгладимый отпечаток война. В преддверии Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, мы просим обе стороны остановиться и сесть за стол переговоров", - говорится в заявлении на сайте Русской общины.

Накануне представители Нагорного Карбаха сообщили, что азербайджанские военные открыли огонь по его территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

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