Еще одну школу и три детских сада Сухума закрыли на карантин

Во всех учебных заведениях столицы Абхазии проводятся профилактические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Сухумская школа №4 закрылась на карантин до 5 октября, частичный карантин введен также в школе №3, где домой отпустили младшие классы, сообщается на сайте администрации столицы Абхазии.

Во время совещания в администрации Сухума начальник Управления образования города Астанда Таркил также проинформировала, что из 13 детских садов в городе два – "Сказка" и "Соловей" - закрыты на карантин.

Так как неблагополучная эпидемиологическая ситуация складывается и в дошкольном учреждении "Гунда", глава администрации Сухума Беслан Эшба поручил ввести карантин и в этом дошкольном учреждении.

"В двух школах ситуация, которая вызывает опасения. В связи с этим предлагаю ввести карантин школе №4 и частичный карантин в школе №3 до 5 октября. В остальных школах мы можем констатировать, что ситуация стабильная, нет роста заболевших, дальше продолжаем мониторить ситуацию. Нужно также продолжать мероприятия по поддержанию порядка в школах и детских садах. Что касается последних, учитывая, что два из них уже закрыты на карантин, предлагаю не дожидаться какого-то развития событий и детский сад "Гунда" отправить на карантин до 5 октября", - сказал Эшба.

20 сентября ученики сухумской школы №1 были отпущены домой на двухнедельный карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в школе, одна из педагогов учебного заведения, у которой был выявлен коронавирус, скончалась.