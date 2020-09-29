Житель Абхазии с коронавирусом умер в больнице Сочи

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. В инфекционной больнице №2 Сочи скончался пациент из Абхазии, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
"59-летний житель Абхазии поступил в тяжелом состоянии, тест на COVID-19 был положительный. Диагноз: новая коронавирусная инфекция тяжелой формы, внебольничная двусторонняя пневмония, гипертоническая болезнь", - говорится в сообщении.
За сутки в Краснодарском крае умерли четыре человека с коронавирусом, из них трое - в Сочи. С начала пандемии на Кубани скончались 277 пациентов с COVID-19.
По последним данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике общее число смертельных случаев пациентов с установленным диагнозом COVID-19 на территории Абхазии за все время пандемии достигло 10.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 96 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 20 из них.
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