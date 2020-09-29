Участники акции "Тропой героев" дошли до Дранды

СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Участники шествия "Тропой героев" дошли до Дранды. Об этом Sputnik сообщила один из организаторов акции Диана Шакая.
По ее словам, в этот раз в шествии приняли участие 170 человек, но в каждом населенном пункте желающих прибавляется. По прогнозам организаторов, всего в акции примут участие до 190 человек.
Сопровождают шествующих сотрудники ГАИ Абхазии и скорой помощи.
"Есть ребята, которые сопровождают нас на машинах. Не все выдерживают путь, есть ребята, которым 11-12 лет, мы не смогли им отказать. Тех, кто устает, мы сажаем в машины, они отдыхают и снова присоединяются к нам", - сказала она.
Шакая отметила, что участники соблюдают меры самозащиты – носят маски, обрабатывают руки антисептиком и по мере возможности пытаются соблюдать социальную дистанцию.
К вечеру участники шествия должны дойти до села Тамыш, где будет разбит палаточный лагерь и организована встреча с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии. Утром 30 сентября шествие будет возобновлено, примерно к 15:00 планируется дойти до конечного пункта – границы по реке Ингур.
Впервые акция "Тропой героев" была организована в 2007 году, тогда в ней приняли участие порядка 200 человек.
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