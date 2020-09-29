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Бжания наградил и премировал абхазских врачей за борьбу с COVID-19

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Центр для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией в Абхазии был развернут при Гудаутской больнице в апреле этого года.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вручил награды и благодарственные письма абхазским врачам. 

Указом президента за добросовестный труд в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19,  высокий профессионализм и самоотверженность орденом Ахьдз-Апша" III степени награждены:

  • Главный врач Гудаутской центральной районной больницы Хаджарата Шамба;
  • Главврач СЭС Гудауты Инга Чанба;
  • Заведующая отделением анестезиологии и реанимации Национального онкоцентра Мадина Дасания;
  • Заведующая детским отделением Гудаутской Центральной районной больницы Ангелина Отырба.

Кроме того, Бжания подписал благодарственные письма сорока медицинским работникам и выделил им материальное вознаграждение.

"Материальная помощь врачам, среднему и младшему персоналу ковид-центра оказана благодаря финансовой поддержке сочинских предпринимателей, выходцев из Абхазии", - отмечается в сообщении на сайте главы государства. 

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о необходимости поощрить медиков, работающих с инфицированными в Гудаутской ЦРБ, в ходе своего визита в госпиталь 15 сентября.


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