Бжания наградил и премировал абхазских врачей за борьбу с COVID-19

Центр для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией в Абхазии был развернут при Гудаутской больнице в апреле этого года.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вручил награды и благодарственные письма абхазским врачам.

Указом президента за добросовестный труд в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, высокий профессионализм и самоотверженность орденом Ахьдз-Апша" III степени награждены:

Главный врач Гудаутской центральной районной больницы Хаджарата Шамба;

Главврач СЭС Гудауты Инга Чанба;

Заведующая отделением анестезиологии и реанимации Национального онкоцентра Мадина Дасания;

Заведующая детским отделением Гудаутской Центральной районной больницы Ангелина Отырба.

Кроме того, Бжания подписал благодарственные письма сорока медицинским работникам и выделил им материальное вознаграждение.

"Материальная помощь врачам, среднему и младшему персоналу ковид-центра оказана благодаря финансовой поддержке сочинских предпринимателей, выходцев из Абхазии", - отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о необходимости поощрить медиков, работающих с инфицированными в Гудаутской ЦРБ, в ходе своего визита в госпиталь 15 сентября.