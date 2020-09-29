Бжания наградил и премировал абхазских врачей за борьбу с COVID-19

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вручил награды и благодарственные письма абхазским врачам.
Указом президента за добросовестный труд в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, высокий профессионализм и самоотверженность орденом Ахьдз-Апша" III степени награждены:
- Главный врач Гудаутской центральной районной больницы Хаджарата Шамба;
- Главврач СЭС Гудауты Инга Чанба;
- Заведующая отделением анестезиологии и реанимации Национального онкоцентра Мадина Дасания;
- Заведующая детским отделением Гудаутской Центральной районной больницы Ангелина Отырба.
Кроме того, Бжания подписал благодарственные письма сорока медицинским работникам и выделил им материальное вознаграждение.
"Материальная помощь врачам, среднему и младшему персоналу ковид-центра оказана благодаря финансовой поддержке сочинских предпринимателей, выходцев из Абхазии", - отмечается в сообщении на сайте главы государства.
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о необходимости поощрить медиков, работающих с инфицированными в Гудаутской ЦРБ, в ходе своего визита в госпиталь 15 сентября.
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