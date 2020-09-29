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В общественном транспорте Сухума введут ограничения из-за угрозы COVID-19

© Sputnik / Адгур Авидзба
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (816)
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Sputnik Абхазия
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Глава администрации Сухума распорядился усилить работу по дезинфекции и санитарной обработке общественного транспорта для охраны здоровья пассажиров и водителей общественного транспорта.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Временные правила для перевозок пассажиров на общественном транспорте вводятся в Сухуме с 1 октября 2020 года, сообщается на сайте администрации столицы. 

В целях охраны здоровья пассажиров и водителей общественного транспорта, также индивидуальных предпринимателей, вводятся следующие правила:

  • при совершении рейсов водители автобусов, троллейбусов и маршрутных такси в обязательном порядке должны пользоваться средствами индивидуальной защиты (защитная маска, перчатки); 
  • водители обязаны дезинфицировать руки антисептиками;
  • число пассажиров одновременно находящихся в транспортном средстве не должно превышать половины количества сидячих мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства;
  • при перевозке пассажиров их рассадка должна осуществляться в шахматном порядке (при этом каждое соседнее от пассажира сидение должно быть свободно); 
  • в маршрутном такси запрещено перевозить стоячих пассажиров;
  • пассажирам транспортных средств необходимо соблюдать социальную  дистанцию;
  • запрещено занимать переднее сидение рядом с водителем;
  • перед выездом и после прибытия в автопарк специалистами санитарно-эпидемиологической службы должна проводиться ежедневная обработка городского транспорта дезинфицирующим средством.

Ответственность за соблюдение вышеуказанных указаний в салоне транспортных средств возлагается на водителей.

Ранее стало известно, что с 5 октября в Абхазии из-за коронавируса вводится ряд ограничений. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (816)

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