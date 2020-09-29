В общественном транспорте Сухума введут ограничения из-за угрозы COVID-19

Глава администрации Сухума распорядился усилить работу по дезинфекции и санитарной обработке общественного транспорта для охраны здоровья пассажиров и водителей общественного транспорта.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Временные правила для перевозок пассажиров на общественном транспорте вводятся в Сухуме с 1 октября 2020 года, сообщается на сайте администрации столицы.

В целях охраны здоровья пассажиров и водителей общественного транспорта, также индивидуальных предпринимателей, вводятся следующие правила:

при совершении рейсов водители автобусов, троллейбусов и маршрутных такси в обязательном порядке должны пользоваться средствами индивидуальной защиты (защитная маска, перчатки);

водители обязаны дезинфицировать руки антисептиками;

число пассажиров одновременно находящихся в транспортном средстве не должно превышать половины количества сидячих мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства;

при перевозке пассажиров их рассадка должна осуществляться в шахматном порядке (при этом каждое соседнее от пассажира сидение должно быть свободно);

в маршрутном такси запрещено перевозить стоячих пассажиров;

пассажирам транспортных средств необходимо соблюдать социальную дистанцию;

запрещено занимать переднее сидение рядом с водителем;

перед выездом и после прибытия в автопарк специалистами санитарно-эпидемиологической службы должна проводиться ежедневная обработка городского транспорта дезинфицирующим средством.

Ответственность за соблюдение вышеуказанных указаний в салоне транспортных средств возлагается на водителей.

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