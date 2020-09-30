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Путин: День Победы и Независимости олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии

© Sputnik / Владимир Баранов
В Абхазии
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30 сентября в республике отмечается День Победы в Отечественной войне народа Абхазии, которая длилась 413 дней и завершилась с водружением абхазского флага на границе с Грузией по реке Ингур.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Российский президент Владимир Путин поздравил своего абхазского коллегу Аслана Бжания и весь народ Абхазии с Днем Победы и Независимости, сообщает пресс-служба Бжания.

"Примите искренние поздравления по случаю Дня Победы и Независимости. Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, отстоявшего в нелегкой борьбе свое право на свободную, мирную жизнь", - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Путин отметил, что отношения Абхазии и России развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства и выразил уверенность, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей в различных сферах отвечает коренным интересам граждан обеих стран.

"Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие Абхазии в решении актуальных cоциально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности", - заверил Путин.

Путин пожелал Аслану Бжания крепкого здоровья и успехов, а народу - мира и благополучия.

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