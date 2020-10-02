Более тысячи человек посетили Абхазию по "единому" билету в 2020 году

Перевозки по "единому" билету из России в пять городов Абхазии - Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум, начались 5 августа и завершились 30 сентября.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. "Единым" билетом из России в Абхазию воспользовались более 1100 человек, сказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь "Единой транспортной дирекции" Виктория Шестакова.

"В новом курортном сезоне "Единая транспортная дирекция" проанализировала предыдущий опыт работы, сбалансировала расписание, сделала пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной. Благодаря этому увеличился наш пассажирский поток на 10% по сравнению с 2019 годом. Это даже несмотря на то, что был меньший период перевозок", - отметила она.

Виктория Шестакова подчеркнула, что цены за перевозку по "единому" билету в этом году не изменились в сравнении с 2019 годом.

"Цены не меняли, потому что по ним туристам было проще доехать до Абхазии, чем пользоваться частным извозом. Перевозки по "единому" билету осуществляются в том числе, чтобы бороться с нелегальными перевозками", - сказала Шестакова.

Из тех, кто воспользовался услугами "единого" билета, 34% выбрали Пицунду, вторым городом по популярности стала Гагра – 33%.

"Основная масса людей в Абхазию отправлялась с железнодорожного вокзала Адлера, это 927 человек. Это связано с тем, что путешествовать по железной дороге дешевле", - отметила она.

"Единый билет" можно приобрести в авиационных и железнодорожных кассах России, на сайте РЖД, на порталах по продаже авиабилетов, а также в железнодорожных кассах Абхазии. От аэропорта или вокзала Сочи по "единому билету" можно добраться до пяти городов Абхазии: Гудауты, Нового Афона, Гагры, Пицунды и Сухума. Также осуществляются и обратные рейсы.

Автобусы курсируют от железнодорожного и авиавокзала Сочи и обратно почти круглосуточно, с 0:00 до 21 часа. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте РЖД.

Из Сочи в Гагру можно доехать за 380 рублей, в Пицунду – за 420 рублей, в Гудауту – 460 рублей, в Новый Афон – 520 рублей и в Сухум – 560 рублей. Такая же стоимость и в обратном направлении.

Дети до пяти лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места. Вернуть неиспользованный талон можно не позднее чем за 12 часов до поездки автобусом, с пассажира удерживается сбор за операцию возврата в размере 61 рубль 60 копеек.

Воспользоваться услугой "единый билет" можно, путешествуя в Абхазию из любого города России или наоборот.

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