Новый Афон попал в список лучших курортов для отдыха на пенсии

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Новый Афон занял вторую строку в рейтинге самых популярных курортов для отдыха пенсионеров, согласно опросу российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Лучшим курортом для отдыха, по мнению большинства российских пенсионеров - 24.75%, стала Евпатория.
Второе место занял Новый Афон, его предпочли 21.78% пенсионеров. Третье место досталось Кисловодску - 13.86%.
Десять самых лучших курортов для отдыха на пенсии:
- Евпатория, 24.75%
- Новый Афон, 21.78%
- Кисловодск, 13.86%
- Феодосия, 10.89%
- Анапа, 8.91%
- Санкт-Петербург, 6.93%
- Светлогорск, 5.94%
- Ессентуки, 4.95%
- Джубга, 0.99%
- Туапсе, 0.99%
Ранее сервис Tvil.ru составил рейтинг самых популярных среди туристов этим летом курортов в Абхазии. По итогам летнего сезона в четверку лучших направлений в Абхазии попали Сухум, Новый Афон, Алахадзы и Гудаута.
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