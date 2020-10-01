Новый Афон попал в список лучших курортов для отдыха на пенсии

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. к Международному дню пожилых людей, 1 октября, опросил пользователей соцсетей и узнал, где лучше всего отдыхать на пенсии.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Новый Афон занял вторую строку в рейтинге самых популярных курортов для отдыха пенсионеров, согласно опросу российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Лучшим курортом для отдыха, по мнению большинства российских пенсионеров - 24.75%, стала Евпатория.

Второе место занял Новый Афон, его предпочли 21.78% пенсионеров. Третье место досталось Кисловодску - 13.86%.

Десять самых лучших курортов для отдыха на пенсии:

Евпатория, 24.75%

Новый Афон, 21.78%

Кисловодск, 13.86%

Феодосия, 10.89%

Анапа, 8.91%

Санкт-Петербург, 6.93%

Светлогорск, 5.94%

Ессентуки, 4.95%

Джубга, 0.99%

Туапсе, 0.99%

Ранее сервис Tvil.ru составил рейтинг самых популярных среди туристов этим летом курортов в Абхазии. По итогам летнего сезона в четверку лучших направлений в Абхазии попали Сухум, Новый Афон, Алахадзы и Гудаута.

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