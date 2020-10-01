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Новый Афон попал в список лучших курортов для отдыха на пенсии

© Sputnik Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20201001/1031032697/Novyy-Afon-popal-v-spisok-luchshikh-kurortov-dlya-otdykha-na-pensii.html

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. к Международному дню пожилых людей, 1 октября, опросил пользователей соцсетей и узнал, где лучше всего отдыхать на пенсии.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Новый Афон занял вторую строку в рейтинге самых популярных курортов для отдыха пенсионеров, согласно опросу российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. 

Лучшим курортом для отдыха, по мнению большинства российских пенсионеров - 24.75%, стала Евпатория.

Второе место занял Новый Афон, его предпочли 21.78% пенсионеров. Третье место досталось Кисловодску - 13.86%.

Десять самых лучших курортов для отдыха на пенсии:

  • Евпатория, 24.75%
  • Новый Афон, 21.78%
  • Кисловодск, 13.86%
  • Феодосия, 10.89%
  • Анапа, 8.91%
  • Санкт-Петербург, 6.93%
  • Светлогорск, 5.94%
  • Ессентуки, 4.95%
  • Джубга, 0.99%
  • Туапсе, 0.99%

Ранее сервис Tvil.ru составил рейтинг самых популярных среди туристов этим летом курортов в Абхазии. По итогам летнего сезона в четверку лучших направлений в Абхазии попали Сухум, Новый Афон, Алахадзы и Гудаута.

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