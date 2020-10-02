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"Сил может не хватить": Анкваб призвал население соблюдать ограничения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (823)
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Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о введении ряда ограничительных мер с 5 октября из-за угрозы распространения коронавируса.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб призвал население республики соблюдать и ограничительные меры, и элементарные требования личной гигиены, так как при серьезном увеличении количества случаев COVID-19 имеющихся сил может не хватить. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Карантин продлили в одной из школ Сухума и в трех детских садах

По словам Александра Анкваб, национальная система здравоохранения не готова самостоятельно противостоять эпидемии в случае ее нарастания. Он подчеркнул, что страна испытывает острый дефицит специалистов-вирусологов, инфекционистов, реаниматологов и других узкопрофильных врачей. 

"Даже с учетом поддержки, которую оказывает нам Министерство здравоохранения Российской Федерации, при серьезном нарастании болезни имеющихся сил может не хватить - Гудаутская центральная больница, в которой несут трудную вахту и прикомандированные врачи, медсестры из других ЦРБ, практически работает на пределе", - отметил Анкваб. 

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Глава правительства обратился к согражданам с просьбой отнестись с пониманием к ограничениям, которые будут введены с 5 октября: не проводить свадеб, ограничить посещения массовых траурных мероприятий. 

"Нам свойственно лично выразить сочувствие родственникам. Так было всегда. Но сегодняшние обстоятельства – особенные. И мы обязаны думать не только об ушедших, но прежде о живущих, о тех, кому по беспечности можем нанести вред", - говорится в заявлении Анкваб. 

Премьер-министр заверил, что власти Абхазии с особым вниманием следят за эпидемобстановкой в школах и детских садах, и готовы принять все необходимые меры по защите детей при ее ухудшении.

Он напомнил, что в Абхазии продолжается туристический сезон, который может продлиться и в октябре. 

Глава правительства также привел статистические данные, согласно которым в Абхазии на 10 тысяч человек приходится 62 заболевших, на 15 обследованных один заболевший, а смертность составляет 0,8% от 1590 выявленных инфицированных.

К настоящему моменту всего проведено 13070 исследований, исследовано 10 322 лиц.

Из общего числа выявленных заболевших:

  • на Сухум приходится 72%,
  • на Гудаутский район – 12%,
  • на Гагрский район – 6%, на Очамчырский район – 5%,
  • на Ткуарчальский район – 2%,
  • на Гульрыпшский район – 1%,
  • на Галский район – 0,6%.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (823)

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