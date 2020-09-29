Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии

Весной 2020 года в стране был введен режим ЧП, действовало множество ограничений, было принято решение о закрытии государственной границы.
В июне часть ограничений сняли, разрешили свадьбы и массовые мероприятия.
В августе открыли границу на реке Псоу, начался долгожданный туристический сезон. Однако затем в стране опять начался рост заражений.
18 сентября президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о введении новых ограничений с 5 октября.
Что запретят и рекомендуют ограничить власти - смотрите в инфографике Sputnik.
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