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Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии

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COVID-19: ограничения и рекомендации
© Sputnik Леон Гуния COVID-19: ограничения и рекомендации
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20200929/1031021880/Vtoraya-volna-novye-mery-zaschity-ot-COVID-19-v-Abkhazii.html

С 5 октября в Республике Абхазия вводятся новые ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Весной 2020 года в стране был введен режим ЧП, действовало множество ограничений, было принято решение о закрытии государственной границы.

В июне часть ограничений сняли, разрешили свадьбы и массовые мероприятия. 

В августе открыли границу на реке Псоу, начался долгожданный туристический сезон. Однако затем в стране опять начался рост заражений.

18 сентября президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о введении новых ограничений с 5 октября.

Что запретят и рекомендуют ограничить власти - смотрите в инфографике Sputnik.


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