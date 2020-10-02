В бюджет Абхазии за девять месяцев поступило более пяти миллиардов рублей

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, министром по налогам и сборам Дауром Курмазия и председателем Государственного таможенного комитета Гурамом Инапшба.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. В бюджет Абхазии за период с января по сентябрь 2020 года поступило пять миллиардов 404 миллиона рублей, что на один миллиард 315 миллионов рублей меньше прогнозируемых доходов, об этом на совещании с премьер-министром Александром Анкваб рассказал глава Минфина Владимир Делба.

По словам Делба, исполнение доходной части бюджета за этот период составило 53,6% по отношению к годовым показателям. Госбюджет не дополучил собственных доходов в сумме 676 миллионов рублей.

При этом доходы, зачисленные в бюджетную систему в сентябре текущего года, возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34 миллиона рублей.

Кроме того, Делба проинформировал о работе над проектом бюджета на 2021 год.

Министр по налогам и сборам Даур Курмазия в свою очередь рассказал о динамике поступлений за сентябрь 2020 года.

"План на сентябрь 2020 года 301,8 миллиона рублей. Фактически поступило 285,3 миллиона рублей. Таким образом, показатели завершенного месяца демонстрируют выполнение плана на 95%. Однако поступления в сентябре 2020 года превысили поступления аналогичного месяца в 2019 году, тогда поступление за месяц составило 246, 9 миллиона рублей", - отметил Курмазия.

В целом налоговые поступления в бюджет республики за 9 месяцев 2020 года составили один миллиард 627 миллионов рублей, что на 334 миллиона рублей меньше запланированных показателей. Выполнение плана за указанный период достигло 83%.

"Наибольшее отставание наблюдается в Гагрском районе. В других районах исполнение плановых показателей варьируется от 85% до 108%", - добавил Курмазия.

Глава Министерства по налогам сообщил, что в Гагрском районе под руководством работников центрального аппарата ведомства совместно с администрацией района проведена сплошная инвентаризация объектов предпринимательской деятельности, выявлено большое количество неучтенных объектов налогообложения, приняты меры по постановке на учет и уплаты налогов.

В Министерстве по налогам объяснили проблемы с поступлениями в бюджет Гагры>>

Итоги проделанной работы будут представлены по завершении этапа контрольных мероприятий в четвертом квартале.

Итоги за 9 месяцев 2020 года подвел и председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба.

Так, фактическое поступление таможенных платежей за 9 месяцев 2020 года составило один миллиард 289 миллионов рублей при плане один миллиард 500 миллионов рублей, что составляет 86% от плановых показателей.

При этом фактические поступления по всем видам таможенных платежей за 9 месяцев этого года на 57 миллионов или 3% меньше аналогичного периода в 2019 году.

Говоря о внешнеэкономической деятельности, Инапшба констатировал повышение экспорта в 2020 году и снижение количества импортируемого товара, отметив, что это связано со спадом деловой активности, образовавшийся в период действия ограничительных мер.

"Что касается товарооборота, согласно данным ГТК, его общий показатель за 9 месяцев 2020 года составил 18 миллиардов 297 миллионов рублей (9 месяцев 2019 года – 18 миллиардов 754 миллиона рублей). По сравнению с данными прошлого года импорт снизился на 616 миллионов рублей, а данные экспорта по сравнению с планом 2020 года увеличились на 826 миллионов рублей", - заключил Инапшба.