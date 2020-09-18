В Министерстве по налогам объяснили проблемы с поступлениями в бюджет Гагры

Заседание с участием президента Абхазии Аслана Бжания, членов правительства и глав министерств республики с представителями администрации Гагрского района состоялось в четверг 17 сентября. На встрече обсуждалась проблема с налоговыми зачислениями в бюджет района.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Основная причина проблем с налоговыми поступлениями в бюджет Гагрского района связана с сокращением длительности летнего курортного сезона в 2020 году, рассказал в интервью радио Sputnik главный инспектор Министерства по налогам и сборам Абхазии Эдгар Бения.

"Говорить о том, что все проблемы связаны с пандемией, нельзя, но нельзя не учитывать этот фактор. Основные поступления по бюджету связаны с деятельностью объектов курортной сферы, и это влияет на исполнение бюджета. Обычно сезон начинается с мая и длится до начала октября. Это основной фактор невыполнения плана по бюджету. Задолженности – это сумма, которая формировалась постепенно, из них какая-то часть погашалась. А сейчас есть и такие организации, у которых нет средств для погашения уже имеющихся задолженностей, и одних мер налогового контроля для того, чтобы погасить долги, недостаточно", - объяснил он.

Бения подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, в районе ведется активная работа по администрированию налогоплательщиков и принимаются меры для минимизации потерь в бюджете.

"Принимаются все способы – блокирование счетов, выставление поручений по бесспорному взысканий задолженностей. Без таких мер реагирования задолженности будут переходить из одной категории в другую, и их невозможно будет взыскать", - добавил он.

Главный инспектор обратил внимание, что те 600 предприятий, которые не стоят на налоговом учете в Гагрском районе, о которых накануне доложили президенту Аслану Бжания, – это объекты розничной торговли, размещения и малого бизнеса.

"В Гагрском районе особенность еще в том, что объекты работают не круглый год, а в курортный сезон, и у каждого разные суммы налогов. Невозможно посчитать, какая сумма утеряна из-за того, что бизнес не стоял на учете. Ведется работа по постановке на учет объектов предпринимательской деятельности, и мы увидим результаты немного позже", - сказал он.

Как объяснил Sputnik заместитель главы Гагрского района Алхас Барциц, работа по взысканию налогов с 600 объектов, которые ранее не стояли на учете, должна быть выполнена до конца сентября. Такое поручение было дано Министерству по налогам и сборам президентом Абхазии Асланом Бжания.

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