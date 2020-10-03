Движение общественного транспорта в Сухуме изменится из-за ремонтных работ

Ремонт коммуникационных сетей в центральной части улицы Абазинская в Сухуме по Инвестпрограмме планируется провести в течение трех месяцев.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Маршрут общественного транспорта "Новый район-Рынок" переносится и продлевается до улицы Аидгылара из-за закрытия центральной части улицы Абазинская на ремонт, об этом сообщил начальник департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения администрации Сухума Темур Абгадж.

На участке дороги от улицы Лакоба проходит маршрутная линия автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, обслуживающих Новый район.

Таким образом с улицы Лакоба троллейбусы, автобусы и маршрутные такси будут поворачивать на улицу Аидгылара, на которой временно будет установлено одностороннее движение до улицы Ардзинба, куда будет заворачивать общественный транспорт, следующий в Новый район, и затем двигаться по улице Абазинская по своему нынешнему маршруту.

Отмечается, что остановка останется на улице Абазинская выше кварталом.

Работы по ремонту коммуникаций на улице Абазинская должны начаться в скором времени. Схема нового движения общественного транспорта будет введена в течение октября, к этому времени на улице Аидгылара проведут троллейбусную линию.

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