16:25 03 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD78.09
  • EUR91.58
Поиск

Движение общественного транспорта в Сухуме изменится из-за ремонтных работ

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
142 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201003/1031045748/Dvizhenie-obschestvennogo-transporta-v-Sukhume-izmenitsya-iz-za-remontnykh-rabot.html

Ремонт коммуникационных сетей в центральной части улицы Абазинская в Сухуме по Инвестпрограмме планируется провести в течение трех месяцев.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Маршрут общественного транспорта "Новый район-Рынок" переносится и продлевается до улицы Аидгылара из-за закрытия центральной части улицы Абазинская на ремонт, об этом сообщил начальник департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения администрации Сухума Темур Абгадж.

На участке дороги от улицы Лакоба проходит маршрутная линия автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, обслуживающих Новый район. 

Таким образом с улицы Лакоба троллейбусы, автобусы и маршрутные такси будут поворачивать на улицу Аидгылара, на которой временно будет установлено одностороннее движение до улицы Ардзинба, куда будет заворачивать общественный транспорт, следующий в Новый район, и затем двигаться по улице Абазинская по своему нынешнему маршруту.

Отмечается, что остановка останется на улице Абазинская выше кварталом. 

Работы по ремонту коммуникаций на улице Абазинская должны начаться в скором времени. Схема нового движения общественного транспорта будет введена в течение октября, к этому времени на улице Аидгылара проведут троллейбусную линию. 

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Победная игра: матч "Динамо" и "Рицы" в Сухуме
"Автопортрет" Заура Аджба: история одной картины
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться