Маршрутный рейс Сухум-Псху перестал функционировать

Рейс Сухум-Псху был впервые запущен в Абхазии 7 июля. Внедорожник ГАЗ был рассчитан на 17 посадочных мест.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Маршрутный рейс Сухум-Псху не функционирует уже 15 дней, рассказал в интервью радио Sputnik глава Сухумского района Алхас Читанава.

"Транспорт перестал ездить из-за мелких технических проблем, так как дорога не самая простая. Но эти проблемы решаемы, главная сложность состоит в том, что перестал работать водитель. Очень сложно совершать этот путь, в дороге приходится проводить в одну сторону 5-6 часов", - объяснил он.

По словам Читанава, найти замену водителю в настоящее время не удалось, желающих работать по такому графику пока нет.

Первый маршрутный рейс Сухум-Псху запустили в Абхазии 7 июля. Автомобиль марки ГАЗ, стоимостью в один миллион рублей, был приобретен за счет средств администрации Сухумского района.

Внедорожник рассчитан на 17 посадочных мест. Стоимость проезда составляла 700 рублей, не считая перевоза багажа.

Псху – высокогорное село в Сухумском районе Абхазии, расположено на высоте 760 метров над уровнем моря, раньше жителям приходилось добираться туда самолетом.

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