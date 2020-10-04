За сутки в Абхазии зафиксировано 57 новых случаев коронавируса

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 57 человек из 248 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 145 человек, из которых у 127 положительный тест на COVID-19. В тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести 55.
- Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии© Sputnik
- Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии© Sputnik
Из Гудаутской больницы после прохождения лечения выписано 19 пациентов.
В воскресенье 4 октября стало известно о смерти жителя Абхазии с COVID-19 в инфекционной больнице Сочи.
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