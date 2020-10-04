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За сутки в Абхазии зафиксировано 57 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Алексей Даничев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (827)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1716 человек. Выздоровел 621 человек, 13 летальных случаев.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 57 человек из 248 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 145 человек, из которых у 127 положительный тест на COVID-19. В тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести 55.

  • Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии
    © Sputnik
  • Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии
    © Sputnik
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© Sputnik
Динамика заболевания COVID-19 в Абхазии

 

Из Гудаутской больницы после прохождения лечения выписано 19 пациентов.

В воскресенье 4 октября стало известно о смерти жителя Абхазии с COVID-19 в инфекционной больнице Сочи. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (827)

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