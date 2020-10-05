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В Сухуме прошла встреча в поддержку Ахры Авидзба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Второго октября помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба был задержан Сочинским судом на десять суток за незаконное пресечение границы.

СУХУМ,  5 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Родственники, друзья, а также юристы собрались в поддержку Ахры Авидзба на площади Свободы в Сухуме в понедельник 5 октября.

© Sputnik
Сочинский суд арестовал помощника президента Абхазии Ахру Авидзба

По словам представителя собравшихся Александра Басария, они встретились, чтобы обсудить правовую сторону ситуации. В личном разговоре с корреспондентом Sputnik родственники Авидзба отметили, что не согласны с его задержанием.

"Учитывая то, что человек является держателем дипломатического паспорта, общественным и политическим деятелем, такого не должно было произойти. Мы также ждали какой-то реакции от властей на сложившуюся в Сочи ситуацию, люди хотят понять, что происходит с этим вопросом из официальных источников", - добавил Басария.

Собравшиеся делегировали группу людей для переговоров в Министерстве иностранных дел. Басария отметил, что удалось встретиться с заместителем главы МИД.

"Как удалось узнать, судя по всему, были проведены встречи с послом России в Абхазии и будут предприняты официальные меры по урегулированию вопроса в мирном, правовом русле", - рассказал Басария.

На встречу к собравшимся спустя несколько часов прибыл вице-президент Абхазии Бадра Гунба, который отказался комментировать ситуацию прессе.

Однако по словам Александра Басария, представитель власти объяснил людям, что будут предприняты шаги и сделаны официальные заявления в отношении сложившейся ситуации.

Видео, на котором Ахра Авидзба протаранил на своем автомобиле ворота пропускного пункта на российско-абхазской границе, появилось в социальных сетях 7 августа.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю 8 августа возбудило уголовное дело против Ахры Авидзба по факту незаконного пересечения границы. 

Данное правонарушение наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю подтвердили наличие долгов у Ахры Авидзба, из-за чего его не впускали на территорию Абхазии, и сообщили, что они были погашены. 

10 августа ситуацию прокомментировал президент Аслан Бжания, который отметил, что любые проблемы, в том числе возникающие в связи с пересечением российско-абхазской границы, должны решаться путем цивилизованного диалога в рамках действующего законодательства обеих стран.

Второго октября секретарь Совбеза Абхазии рассказал Sputnik, что суд города Сочи принял административное решение и задержал помощника президента Абхазии по международным связям Ахру Авидзба на десять суток. Секретарь Совбеза отметил, что судом не был принят во внимание факт, что Ахра Авидзба обладает дипломатическим статусом.


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