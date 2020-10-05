Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на магазин в Сухуме

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Следственным отделом УВД по Сухуму возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на магазин "Гумиста" в Сухуме 5 октября, сообщает пресс-служба МВД.
Разбой совершен группой лиц по предварительному сговору с применением оружия.
Сотрудники уголовного розыска уже обнаружили автомобиль, на котором скрылись преступники.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению продолжаются.
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