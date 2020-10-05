21:42 05 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD78.13
  • EUR91.66
Поиск

Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на магазин в Сухуме

© Sputnik / Виталий Белоусов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
65110
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201005/1031057137/Vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-razboynogo-napadeniya-na-magazin-v-Sukhume.html

В социальных сетях появилось видео, на котором группа вооруженных лиц в масках врывается в магазин "Гумиста" в центре Сухума. Это произошло днем в понедельник 5 октября.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Следственным отделом УВД по Сухуму возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на магазин "Гумиста" в Сухуме 5 октября, сообщает пресс-служба МВД.

Разбой совершен группой лиц по предварительному сговору с применением оружия.

Сотрудники уголовного розыска уже обнаружили автомобиль, на котором скрылись преступники.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению продолжаются.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Конфликт в Карабахе и коронавирус в мире: самые яркие фото недели
Эстония собирается закрыть России доступ в Балтийское море
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться