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Троллейбусный парк

График работы троллейбусов в Сухуме изменится из-за ремонтных работ

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Изменение графика троллейбусов, следующих в Новый район и Старый поселок, вызваны дорожно-ремонтными работами на улице Абазинская в Сухуме.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Троллейбусы, следующий в Новый район и Старый поселок, не будут ходить с 6 по 8 октября из-за изменения маршрута, об этом корреспонденту Sputnik рассказал главный инженер Троллейбусного управления Сухума Инвер Чамагуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Движение общественного транспорта в Сухуме изменится из-за ремонтных работ

Как пояснил Чамагуа, изменение маршрута - вынужденная мера. Дело в том, что на улице Абазинская, по которой проходит одна из главных троллейбусных линий, сейчас проводятся дорожно-ремонтные работы. Проезд на Абазинскую закрыт и общественный транспорт не может ездить по привычному маршруту.

"Это не по нашей инициативе, вынужденная мера. Сейчас в троллейбусном управлении меняют маршрут троллейбусов в Новый район и Старый поселок. Теперь они буду доезжать до района Турбазы. Однако для этого нам нужно проложить новые линии. На это понадобится два дня. Мы будем работать и днем и ночью", - заверил Чамагуа.

Согласно новому маршруту, троллейбусы №1 и №3 будут выезжать с центрального Сухумского рынка, доезжать до района Турбазы, а оттуда разворачиваться на Новый район или Старый поселок, пока не будет установлен новый маршрут. 


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