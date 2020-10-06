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Консульский отдел посольства России в Абхазии ограничит прием посетителей

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В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201006/1031057875/Konsulskiy-otdel-posolstva-Rossii-v-Abkhazii-ogranichit-priem-posetiteley.html

Дополнительные меры предосторожности в консульском отделе вводятся в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Консульский отдел посольства России временно ограничит прием посетителей из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в республике. 

С 12 октября по 6 ноября консульский отдел будет осуществлять исключительно выдачу готовых заграничных паспортов - пятилетних и десятилетних.

При этом другие консульские услуги временно оказываться не будут.

Справки по срочным вопросам можно получить по телефону +7 840 226 03 91 или по электронной почте rusembsukhum@mail.ru.

Консульский отдел посольства России в Абхазии прекращал прием посетителей в марте из-за мер, введенных властями Абхазии по борьбе с коронавирусом. С 12 мая отдел возобновил прием посетителей.

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