Консульский отдел посольства России в Абхазии ограничит прием посетителей

Дополнительные меры предосторожности в консульском отделе вводятся в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Консульский отдел посольства России временно ограничит прием посетителей из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в республике.

С 12 октября по 6 ноября консульский отдел будет осуществлять исключительно выдачу готовых заграничных паспортов - пятилетних и десятилетних.

При этом другие консульские услуги временно оказываться не будут.

Справки по срочным вопросам можно получить по телефону +7 840 226 03 91 или по электронной почте rusembsukhum@mail.ru.

Консульский отдел посольства России в Абхазии прекращал прием посетителей в марте из-за мер, введенных властями Абхазии по борьбе с коронавирусом. С 12 мая отдел возобновил прием посетителей.

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