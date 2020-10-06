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Вячеслав Чирикба на пресс-конференции в МИДе.

Вячеслав Чирикба назначен главой Центра стратегических исследований при президенте

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201006/1031058788/Vyacheslav-Chirikba-naznachen-glavoy-Tsentra-strategicheskikh-issledovaniy-pri-prezidente.html

Центр стратегических исследований при президенте Абхазии с 2006 по 2019 год возглавлял Олег Дамения, с 12 ноября 2019 года - Гиви Габния.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Президент Абхазии подписал указ о назначении Вячеслава Чирикба директором Центра стратегических исследований при президенте, сообщает пресс-служба главы государства. 

Вячеслав Чирикба – абхазский лингвист и политический деятель. С 2011 по 2016 занимал пост министра иностранных дел Абхазии.

ЦСИ при президенте Абхазии занимается научно-исследовательской работой по исследованию проблем и перспектив национальной экономики, анализу геополитического положения Абхазии, изучением социокультурных процессов.

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