Вячеслав Чирикба назначен главой Центра стратегических исследований при президенте

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Президент Абхазии подписал указ о назначении Вячеслава Чирикба директором Центра стратегических исследований при президенте, сообщает пресс-служба главы государства.
Вячеслав Чирикба – абхазский лингвист и политический деятель. С 2011 по 2016 занимал пост министра иностранных дел Абхазии.
ЦСИ при президенте Абхазии занимается научно-исследовательской работой по исследованию проблем и перспектив национальной экономики, анализу геополитического положения Абхазии, изучением социокультурных процессов.
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