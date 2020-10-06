Вячеслав Чирикба назначен главой Центра стратегических исследований при президенте

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе продолжается уже вторую неделю. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.

Бои в Нагорном Карабахе не смолкают вторую неделю, теперь это война на уничтожение инфраструктуры противника, в которой гибнут и мирные жители.